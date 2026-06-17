Було чотири спалахи на Сонці за добу: прогноз магнітних бур

Вплив Сонця на самопочуття та здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

Суттєвих магнітних бур 17 червня не передбачається, хоча магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Рівень сонячної активності був низьким впродовж доби, тому метеозалежні люди почуватимуться добре.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі 17 червня — які прогнози

За прогнозами, геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Магнітосфера Землі справді перебуватиме у збудженому стані, але вона не спровокує магнітні бурі.

Магнітні бурі з 17 до 20 червня. Фото: скриншот

Упродовж минулої доби астрономи помітили на Сонці лише чотири слабкі спалахи: два класу В і ще два спалахи мали рівень класу С. Такі явища вважаються слабкими і практично ніяк не впливають на планету. У середу сонячна активність теж зберігатиметься на низькому рівні. Щоправда, фахівці кажуть, що може статися потужніший викид енергії М-класу.

Сонячна активність на 17 червня:

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Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 15

Новини.LIVE писали про те, що сьогодні, 17 червня, локальні зливи охоплять більшість території України, крім південних регіонів. В денні години синоптики попереджають про ризик короткочасних грозових злив та рвучкий вітер.

А прогноз погоди на кінець тижня вказує на те, що Україну накриє африканська спека. У період з 19 по 21 червня очікується різкий температурний стрибок, тож стовпчики термометрів подолають позначку +30°C і місцями навіть до +35°C.