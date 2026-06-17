За сутки на Солнце произошло четыре вспышки: прогноз магнитных бурь
17 июня не ожидается значительных магнитных бурь, хотя магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Уровень солнечной активности в течение суток был низким, поэтому метеозависимые люди будут чувствовать себя хорошо.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури 17 июня — какие прогнозы
По прогнозам, геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Магнитосфера Земли действительно будет находиться в возбужденном состоянии, но это не вызовет магнитных бурь.
За прошедшие сутки астрономы зафиксировали на Солнце лишь четыре слабых вспышки: две класса В и еще две вспышки класса С. Такие явления считаются слабыми и практически никак не влияют на планету. В среду солнечная активность также будет оставаться на низком уровне. Правда, специалисты отмечают, что может произойти более мощный выброс энергии М-класса.
Солнечная активность на 17 июня:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 15%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 15
Новини.LIVE писали о том, что сегодня, 17 июня, локальные ливни охватят большую часть территории Украины, кроме южных регионов. В дневные часы синоптики предупреждают о риске кратковременных грозовых ливней и порывистого ветра.
А прогноз погоды на конец недели указывает на то, что Украину накроет африканская жара. В период с 19 по 21 июня ожидается резкий скачок температуры, поэтому столбики термометров превысят отметку +30 °C, а местами даже дойдут до +35 °C.