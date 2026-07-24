Буданову ми з вами можемо довіряти: американський волонтер

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Американський експерт, волонтер і блогер Грег Террі заявив, що керівник Офісу президента Кирило Буданов є людиною, словам якої можна довіряти. Він позитивно оцінив коментар Буданова щодо призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ та назвав його висловлювання мудрими.

Про це Террі заявив у новому випуску свого YouTube-каналу Greg Terry Experience, коментуючи заяву керівник ОП Кирила Буданова щодо кадрового рішення про оновлення командування ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Аудиторія Террі високо оцінює мудрість Буданова та його особливу манеру говорити

Волонтер звернув увагу на слова Буданова про рішення президента та оцінку Михайла Драпатого.

"Буданов виступив, як завжди, з мудрими словами", — зазначив Террі.

Він процитував Кирила Буданова про його ставлення до Михайла Драпатого.

"Я давно знаю Драпатого. Це командир із реальним відчуттям бою, який тверезо оцінює обстановку, швидко ухвалює рішення та береже своїх людей. Армія йому довіряє, і це бойове досягнення", — навів його слова Грег Террі.

Американський волонтер наголосив, що аудиторія його каналу щоразу високо оцінює мудрість Буданова та його особливу манеру говорити.

"Протягом останніх кількох місяців кожного разу, коли я публікую відео або цитату Буданова, ви залишаєтеся надзвичайно враженими його мудрістю, тим, як він говорить. Він говорить тихо, але тримає в руках великого кийка", — сказав Террі.

За його словами, Буданов належить до тих українських діячів, словам яких можна довіряти.

"Це слова Кирила Буданова, якому ми з вами можемо довіряти", — підсумував американський волонтер.

Він також зауважив, що слова Буданова про Михайла Драпатого є повною протилежністю тому, що про нього заявляв російський пропагандист Володимир Соловйов.

Як писали Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов закликав не допустити, аби політичні суперечки чи зайва емоційність послаблювали єдність українського суспільства в умовах повномасштабної війни. Він також наголошував, що можливість громадян відкрито критикувати владу та ставити їй незручні запитання є однією з ключових ознак демократичної держави й свідчить про зрілість суспільства.

Крім того, Буданов зазначав, що Україна й надалі докладає зусиль для запуску реального переговорного процесу, який має наблизити завершення війни. Він підкреслив, що шлях до справедливого миру лежить не лише через дипломатичну роботу, а й через посилення Сил безпеки й оборони.