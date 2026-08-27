Буданов звернувся до українців у день народження Франка

Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців у день 170-річчя від дня народження видатного письменника та громадського діяча Івана Франка. Посадовець процитував легендарний вислів письменника та провів пряму паралель із сьогоднішньою війною проти російських загарбників. Зараз український народ відстоює власну ідентичність і право самостійно вирішувати майбутнє своєї держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.

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Лиш боротись значить жить

Очільник ОП нагадав суспільству про колосальний внесок Івана Франка у розвиток національної культури.

Іван Франко. Фото: Facebook Кирила Буданова

Буданов зазначив, що Іван Франко, який народився в цей день 170 років тому, все життя працював для українського слова, культури й права українців самим визначати свою долю.

"Лиш боротись значить жить!". Сьогодні ці слова звучать особливо актуально. Ми боремося за свою землю, свою державу і своє майбутнє. Слава Україні!", — зазначив Кирило Буданов.

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Як писали Новини.LIVE раніше, Кирило Буданов сподівається, що зустріч українських і російських переговорників за участі американців відбудеться у вересні. За його словами, Україна робить усе, щоб відновити переговорний процес.

Також ми повідомляли, що керівник ОП Кирило Буданов прокоментував візит директора ЦРУ США Джона Реткліффа до Москви. Він заявив, що війна в Україні не була головною темою для переговорів росіян та американців.