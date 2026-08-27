Буданов обратился к украинцам в день рождения Франко

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам в день 170-летия со дня рождения величайшего писателя и общественного деятеля Ивана Франко. Он процитировал легендарное изречение писателя и провел прямую параллель с сегодняшней войной против российских захватчиков. Сейчас украинский народ отстаивает свою идентичность и право самостоятельно решать будущее своего государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Реклама

Лишь бороться значит жить

Глава ОП напомнил обществу о колоссальном вкладе Ивана Франко в развитие национальной культуры.

Иван Франко. Фото: Facebook Кирилла Буданова

Буданов отметил, что Иван Франко, родившийся в этот день 170 лет назад, всю жизнь работал для украинского слова, культуры и права украинцев самим определять свою судьбу.

"Лишь бороться значит жить!". Сегодня эти слова звучат особенно актуально. Мы боремся за свою землю, свое государство и свое будущее. Слава Украине!", — отметил Кирилл Буданов.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE ранее, Кирилл Буданов надеется, что встреча украинских и российских переговорщиков с участием американцев состоится в сентябре. По его словам, Украина делает все, чтобы возобновить переговорный процесс.

Также мы сообщали, что руководитель ОП Кирилл Буданов прокомментировал визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву. Он заявил, что война в Украине не являлась главной темой для переговоров россиян и американцев.