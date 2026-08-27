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Главная Новости дня Буданов вспомнил достижения Ивана Франко по случаю его 170-летия

Буданов вспомнил достижения Ивана Франко по случаю его 170-летия

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 13:31
Буданов обратился к украинцам в день рождения Франко
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам в день 170-летия со дня рождения величайшего писателя и общественного деятеля Ивана Франко. Он процитировал легендарное изречение писателя и провел прямую параллель с сегодняшней войной против российских захватчиков. Сейчас украинский народ отстаивает свою идентичность и право самостоятельно решать будущее своего государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

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Лишь бороться значит жить

Глава ОП напомнил обществу о колоссальном вкладе Ивана Франко в развитие национальной культуры.

Буданов вспомнил достижения Ивана Франко по случаю его 170-летия.
Иван Франко. Фото: Facebook Кирилла Буданова

Буданов отметил, что Иван Франко, родившийся в этот день 170 лет назад, всю жизнь работал для украинского слова, культуры и права украинцев самим определять свою судьбу.

"Лишь бороться значит жить!". Сегодня эти слова звучат особенно актуально. Мы боремся за свою землю, свое государство и свое будущее. Слава Украине!", — отметил Кирилл Буданов.

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Как писали Новини.LIVE ранее, Кирилл Буданов надеется, что встреча украинских и российских переговорщиков с участием американцев состоится в сентябре. По его словам, Украина делает все, чтобы возобновить переговорный процесс.

Также мы сообщали, что руководитель ОП Кирилл Буданов прокомментировал визит директора ЦРУ США Джона Рэтклиффа в Москву. Он заявил, что война в Украине не являлась главной темой для переговоров россиян и американцев.

Иван Франко культура Кирилл Буданов обращение независимость
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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