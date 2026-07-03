Буданов закликав світ посилити тиск на Росію заради порятунку життів
Керівник ОП Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію. Він наголосив, що це є необхідною умовою для збереження людських життів і стримування терору, який становить загрозу не лише для України, а й для всього демократичного світу.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кирила Буданова на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 3 липня.
Буданов про важливість тиску на Росію
Керівник ОП наголосив, що сьогодні Київ перебуває в жалобі через черговий російський терористичний удар. Він нагадав, що Росія щодня атакує як прифронтові регіони, так і тилові міста, вбиваючи мирних жителів і намагаючись посіяти паніку та виснажити українське суспільство.
"Світ повинен усвідомити: підтримка України має зростати, так само як і тиск на агресора. Це збереже людські життя. Захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який уже дивиться на ваші кордони", — підкреслив Буданов.
Одним із ключових завдань сьогодні, за словами керівника ОП, залишається безпека громадян. Зокрема, міста мають бути максимально захищеними, а функціонування укриттів, своєчасна допомога постраждалим і захист цивільної інфраструктури є необхідністю в умовах війни.
Також Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді.
"Кожен злочинний удар по наших містах має конкретного автора та виконавців. З прізвищами та посадами. Терор не змінить хід війни. Він лише збільшить ціну, яку ворог заплатить за свій вибір. Наша відповідь буде неминучою", — заявив він.
Раніше керівник ОП заявляв, що всі, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти українців, неминуче понесуть відповідальність.
Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов під час Форуму єдності заявив, що єдність є головною умовою збереження української держави. Він наголосив, що лише згуртованість суспільства допоможе Україні вистояти у війні та забезпечити майбутнє країни. Також Буданов підкреслив важливість підтримки ветеранів, створення безпечних умов для повернення людей і розвитку економіки.
Новини.LIVE також писали, що Буданов привітав ухвалення закону про створення Українського національного пантеону, назвавши його важливим і давно назрілим рішенням. За його словами, пантеон має стати символом історичної тяглості, єдності та поваги до людей, які творили й захищали Україну. Також Буданов наголосив, що збереження спільної пам'яті є важливим для зміцнення української державності.
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