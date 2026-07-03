Буданов закликав світ посилити тиск на Росію заради порятунку життів

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Керівник ОП Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію. Він наголосив, що це є необхідною умовою для збереження людських життів і стримування терору, який становить загрозу не лише для України, а й для всього демократичного світу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Кирила Буданова на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 3 липня.

Буданов про важливість тиску на Росію

Керівник ОП наголосив, що сьогодні Київ перебуває в жалобі через черговий російський терористичний удар. Він нагадав, що Росія щодня атакує як прифронтові регіони, так і тилові міста, вбиваючи мирних жителів і намагаючись посіяти паніку та виснажити українське суспільство.

"Світ повинен усвідомити: підтримка України має зростати, так само як і тиск на агресора. Це збереже людські життя. Захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який уже дивиться на ваші кордони", — підкреслив Буданов.

Одним із ключових завдань сьогодні, за словами керівника ОП, залишається безпека громадян. Зокрема, міста мають бути максимально захищеними, а функціонування укриттів, своєчасна допомога постраждалим і захист цивільної інфраструктури є необхідністю в умовах війни.

Також Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді.

"Кожен злочинний удар по наших містах має конкретного автора та виконавців. З прізвищами та посадами. Терор не змінить хід війни. Він лише збільшить ціну, яку ворог заплатить за свій вибір. Наша відповідь буде неминучою", — заявив він.

Раніше керівник ОП заявляв, що всі, хто причетний до російського терору та воєнних злочинів проти українців, неминуче понесуть відповідальність.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов під час Форуму єдності заявив, що єдність є головною умовою збереження української держави. Він наголосив, що лише згуртованість суспільства допоможе Україні вистояти у війні та забезпечити майбутнє країни. Також Буданов підкреслив важливість підтримки ветеранів, створення безпечних умов для повернення людей і розвитку економіки.

Новини.LIVE також писали, що Буданов привітав ухвалення закону про створення Українського національного пантеону, назвавши його важливим і давно назрілим рішенням. За його словами, пантеон має стати символом історичної тяглості, єдності та поваги до людей, які творили й захищали Україну. Також Буданов наголосив, що збереження спільної пам'яті є важливим для зміцнення української державності.