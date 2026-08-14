Кирило Буданов: Росія заплатить за кожен свій злочин

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив упевненість у тому, що Російська Федерація буде змушена повністю відшкодувати всі фінансові втрати, яких зазнала наша держава через ведення бойових дій. Міжнародний Реєстр збитків офіційно розширив свої технічні можливості та відкрив прийом заявок у абсолютно нових секторах. За словами Кирила Буданова, створення таких правових механізмів фіксації витрат позбавить країну-агресора можливостей уникнути фінансової відповідальності перед українським народом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Великі витрати держави

Очільник ОП зазначив, що із першого дня повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямували величезні кошти на евакуацію людей, тимчасове житло, екстрену медицину, реабілітацію, компенсації за зруйновані домівки. Також значних фінансових витрат вимагає і розмінування українських територій.

"Створення міжнародних механізмів фіксації цих збитків позбавляє ворога будь-яких шансів уникнути відповідальності за скоєне. Україна послідовно формує повний рахунок для держави-агресора, фіксуючи кожну статтю витрат. Ворог створив ці збитки – ворог за них і заплатить", — заявив він.

Кирило Буданов також наголосив, що справедливість буде відновлено.

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Як писали Новини.LIVE раніше, радник голови МЗС Микола Юрлов зазначив, що Україна планує повністю відкрити абсолютно всі категорії для подання заяв до Реєстру збитків до кінця 2026 року. За попередніми оцінками, загальні збитки країни від російської агресії вже перевищили 1 трильйон доларів.

Також ми повідомляли, що за словами Буданова, війна для Росії зайшла у глухий кут, Тому подальше продовження війни ще більше віддаляє Кремль від до виконання заявлених цілей, а ще посилює наслідки агресії для економіки РФ.