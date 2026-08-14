Кирилл Буданов: Россия понесёт ответственность за каждое своё преступление

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что Российская Федерация будет вынуждена полностью возместить все финансовые потери, понесенные нашим государством в результате ведения боевых действий. Международный реестр убытков официально расширил свои технические возможности и открыл прием заявок в совершенно новых секторах. По словам Кирилла Буданова, создание таких правовых механизмов фиксации расходов лишит страну-агрессора возможности уйти от финансовой ответственности перед украинским народом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Огромные расходы государства

Глава ОП отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные средства на эвакуацию людей, временное жилье, неотложную медицинскую помощь, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома. Также значительных финансовых затрат требует и разминирование украинских территорий.

«Создание международных механизмов фиксации этих убытков лишает врага каких-либо шансов избежать ответственности за содеянное. Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг нанес этот ущерб — враг за него и заплатит», — заявил он.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что справедливость будет восстановлена.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, советник главы МИД Николай Юрлов отметил, что Украина планирует полностью открыть абсолютно все категории для подачи заявлений в Реестр убытков до конца 2026 года. По предварительным оценкам, общий ущерб страны от российской агрессии уже превысил 1 триллион долларов.

Также мы сообщали, что, по словам Буданова, война для России зашла в тупик, поэтому дальнейшее продолжение войны еще больше отдаляет Кремль от достижения заявленных целей, а также усугубляет последствия агрессии для экономики РФ.