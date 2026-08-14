Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов: Россия понесёт ответственность за каждое своё преступление

Буданов: Россия понесёт ответственность за каждое своё преступление

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 15:54
Кирилл Буданов: Россия понесёт ответственность за каждое своё преступление
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов выразил уверенность в том, что Российская Федерация будет вынуждена полностью возместить все финансовые потери, понесенные нашим государством в результате ведения боевых действий. Международный реестр убытков официально расширил свои технические возможности и открыл прием заявок в совершенно новых секторах. По словам Кирилла Буданова, создание таких правовых механизмов фиксации расходов лишит страну-агрессора возможности уйти от финансовой ответственности перед украинским народом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Огромные расходы государства

Глава ОП отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения государственные и местные органы власти направили огромные средства на эвакуацию людей, временное жилье, неотложную медицинскую помощь, реабилитацию, компенсации за разрушенные дома. Также значительных финансовых затрат требует и разминирование украинских территорий.

«Создание международных механизмов фиксации этих убытков лишает врага каких-либо шансов избежать ответственности за содеянное. Украина последовательно формирует полный счет для государства-агрессора, фиксируя каждую статью расходов. Враг нанес этот ущерб — враг за него и заплатит», — заявил он.

Кирилл Буданов также подчеркнул, что справедливость будет восстановлена.

Читайте также:

Как ранее сообщали Новини.LIVE, советник главы МИД Николай Юрлов отметил, что Украина планирует полностью открыть абсолютно все категории для подачи заявлений в Реестр убытков до конца 2026 года. По предварительным оценкам, общий ущерб страны от российской агрессии уже превысил 1 триллион долларов.

Также мы сообщали, что, по словам Буданова, война для России зашла в тупик, поэтому дальнейшее продолжение войны еще больше отдаляет Кремль от достижения заявленных целей, а также усугубляет последствия агрессии для экономики РФ.

санкции Кирилл Буданов разрушения репарации
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации