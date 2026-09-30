Буданов: Реєстр збитків для України відкрив 43 категорії заяв

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих агресією РФ. До реєстру вже надійшло 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесли, а решту опрацьовують. Наступними кроками мають стати запуск міжнародної Компенсаційної комісії та формування Компенсаційного фонду.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у середу, 30 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв

За інформацією Кирила Буданова, відтепер у межах міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) можна подавати заяви за всіма 43 категоріями щодо збитків, втрат або шкоди, завданих агресією Росії проти України починаючи з 24 лютого 2022 року.

У вересні Реєстр відкрив останні категорії заяв для фізичних і юридичних осіб, завершивши формування повного переліку доступних категорій.

За словами Буданова, до Реєстру вже надійшло 195 тисяч заяв. Понад 65 тисяч із них уже внесли, а опрацювання решти триває.

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Йдеться про документування різних видів шкоди — від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля.

Які наступні кроки

Буданов зазначив, що наступними етапами мають стати повноцінний запуск міжнародної Компенсаційної комісії та формування Компенсаційного фонду. Саме з нього, за словами керівника ОП, здійснюватимуться виплати.

Говорячи про відповідальність Росії за завдану Україні шкоду, Буданов також заявив:

"Посилюючи ескалацію та терористичні обстріли українських міст, Росія повинна усвідомлювати, що їй не уникнути відплати".

Він наголосив, що Росія, на його думку, свідомо завдала Україні цих руйнувань і має понести за них відповідальність:

"Росія свідомо завдала цих руйнувань, і вона за них заплатить".

Наразі Реєстр збитків є першим етапом міжнародного механізму, спрямованого на забезпечення майбутніх компенсацій за шкоду, завдану російською агресією. Сам Реєстр не є судом, компенсаційною комісією чи фондом і не визначає розмір виплат.

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що збитки української телеком-галузі через війну вже сягнули 5 млрд доларів, йдеться у звіті RDNA. Найбільше від російських атак потерпають провайдери у прифронтових регіонах. На Херсонщині вони щомісяця витрачають близько 30 км оптичного кабелю лише на відновлення пошкоджених мереж.

Новини.LIVE також писали, що раніше економіст Андрій Новак оцінив матеріальні збитки України від повномасштабної війни щонайменше у 2 трлн доларів. За його словами, оцінка у 90 млрд доларів лише за зруйноване житло може бути занижена у шість-сім разів. До загальної суми, на думку економіста, потрібно також включити збитки інфраструктури, довкілля та підприємств.