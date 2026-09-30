Буданов: в Реестре убытков для Украины открыто 43 категории заявлений

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Международный реестр убытков для Украины открыл для подачи все 43 категории заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией РФ. В реестр уже поступило 195 тысяч заявлений, более 65 тысяч из них внесены в реестр, а остальные находятся в процессе обработки. Следующими шагами должны стать запуск международной Компенсационной комиссии и формирование Компенсационного фонда.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в среду, 30 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Реестр убытков открыл все 43 категории заявлений

По информации Кирилла Буданова, отныне в рамках международного Реестра убытков для Украины (RD4U) можно подавать заявления по всем 43 категориям в отношении убытков, потерь или ущерба, причиненных агрессией России против Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

В сентябре Реестр открыл последние категории заявлений для физических и юридических лиц, завершив формирование полного перечня доступных категорий.

По словам Буданова, в Реестр уже поступило 195 тысяч заявлений. Более 65 тысяч из них уже внесены, а обработка остальных продолжается.

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Речь идет о документировании различных видов ущерба — от личных потерь и разрушенного жилья до убытков бизнеса, государства и окружающей среды.

Каковы следующие шаги

Буданов отметил, что следующими этапами должны стать полноценный запуск международной Компенсационной комиссии и формирование Компенсационного фонда. Именно из него, по словам главы ОП, будут осуществляться выплаты.

Говоря об ответственности России за нанесенный Украине ущерб, Буданов также заявил:

"Усиливая эскалацию и террористические обстрелы украинских городов, Россия должна осознавать, что ей не избежать возмездия".

Он подчеркнул, что Россия, по его мнению, сознательно нанесла Украине эти разрушения и должна понести за них ответственность:

"Россия сознательно нанесла эти разрушения, и она за них заплатит".

На данный момент Реестр ущерба является первым этапом международного механизма, направленного на обеспечение будущих компенсаций за ущерб, нанесенный российской агрессией. Сам Реестр не является судом, компенсационной комиссией или фондом и не определяет размер выплат.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что убытки украинской телекоммуникационной отрасли из-за войны уже достигли 5 млрд долларов, говорится в отчете RDNA. Больше всего от российских атак страдают провайдеры в прифронтовых регионах. В Херсонской области они ежемесячно расходуют около 30 км оптического кабеля только на восстановление поврежденных сетей.

Новини.LIVE также писали, что ранее экономист Андрей Новак оценил материальный ущерб Украины от полномасштабной войны как минимум в 2 трлн долларов. По его словам, оценка в 90 млрд долларов только за разрушенное жилье может быть занижена в шесть-семь раз. В общую сумму, по мнению экономиста, необходимо также включить ущерб инфраструктуре, окружающей среде и предприятиям.