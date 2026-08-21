Економіст Новак оцінив збитки України від війни у $2 трлн

Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Фото: кадр з відео

Збитки України від повномасштабної війни Росії можуть становити щонайменше 2 трлн доларів. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що нинішня оцінка у 90 млрд доларів лише за зруйноване житло суттєво занижена. За його словами, під час підрахунку потрібно враховувати також знищену інфраструктуру, екологічні збитки та втрати підприємств.

Про це Андрій Новак ексклюзивно заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Збитки від зруйнованого житла можуть бути у 6–7 разів більшими

За словами Новака, якщо Росія справді зруйнувала 14% житлового фонду України, то оцінка збитків у 90 млрд доларів не відповідає реальному масштабу руйнувань.

Економіст зазначив, що цю суму потрібно щонайменше помножити у шість-сім разів, оскільки йдеться не лише про вартість зруйнованих квадратних метрів.

"Це значно більша сума, але як мінімум можна цю суму множити мінімум на 6–7", — заявив Новак.

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Він пояснив, що разом із житловими будинками пошкоджується інфраструктура навколо них. Зокрема, йдеться про електромережі, кабельні мережі, системи водопостачання та водовідведення, прибудинкові території, а також соціальні об’єкти — школи та дитячі садки.

За словами Новака, до загальної оцінки також потрібно включати екологічні збитки та втрати підприємств, які були зруйновані або змушені призупинити роботу через війну.

Коли можна буде остаточно оцінити збитки

Економіст вважає, що повноцінний підрахунок матеріальних втрат України стане можливим лише після деокупації всіх тимчасово окупованих територій.

"Цей підрахунок можна буде робити тільки після повної деокупації, тимчасово окупованих територій України, коли у нас буде фізичний доступ до цих окупованих на сьогодні території для того, щоб оцінити збитки", — зазначив Новак.

Водночас Новак додав, що вже зараз можна побачити масштаб збитків у містах та населених пунктах на сході й півдні України, які були фактично зруйновані.

Який рахунок Україна може виставити Росії

За попередньою оцінкою Новака, загальна сума матеріальних збитків України від війни становитиме не менше 2 трлн доларів.

"Україна, коли виставить рахунок, це буде не менше як два трильйони доларів. Не менше. Загальний рахунок. За всі збитки матеріальні, це тільки матеріальні", — сказав економіст.

Він окремо наголосив, що ця сума не враховує вартість втрачених людських життів. За словами Новака, міжнародні суди оцінюють життя загиблих щонайменше у 1 млн доларів.

Таким чином, остаточний розмір збитків від російської агресії може бути значно більшим за 2 трлн доларів, якщо враховувати не лише матеріальні втрати, а й загибель людей.

Раніше Новини.LIVE писали, що прямі збитки України від повномасштабної війни станом на лютий 2026 року оцінювалися у 197,5 млрд доларів. Найбільше постраждали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика, водночас фактичний масштаб руйнувань може бути більшим через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українцям розширили можливості для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків. Зокрема, через "Дію" можна заявляти про моральну шкоду, втрату доступу до медицини та освіти, пошкодження майна, економічні втрати, а також збитки для бізнесу.