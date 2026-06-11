Буданов привітав воїнів Сил безпілотних систем із святом

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов привітав військовослужбовців Сил безпілотних систем із професійним святом і подякував їм за внесок в оборону країни. Він підкреслив, що хоча безпілотники вже стали невід'ємною частиною сучасних бойових дій, за кожною успішною операцією завжди стоять знання, майстерність та винахідливість операторів, техніків та інженерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Буданов привітав бійців Сил безпілотних систем

Кирило Буданов у своєму зверненні з нагоди Дня Сил безпілотних систем наголосив, що попри те, що дрони перетворилися на обов'язковий і базовий елемент протистояння, саме людський фактор залишається вирішальним у бою.

Привітання Кирила Буданова. Фото: ОПУ

"Дрони стали невід'ємною частиною сучасної війни. Але за кожною успішною операцією стоять люди — оператори, інженери й техніки, чиї знання та винахідливість щодня посилюють українське військо та допомагають зберігати життя наших воїнів", — заявив Кирило Буданов.

Очільник Офісу Президента висловив офіційну вдячність усім військовослужбовцям та технічним спеціалістам цього новоствореного роду сил за їхню щоденну працю, розробки та безпосереднє виконання місій на передовій.

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Новини.LIVE писали, що в Україні офіційно з'явилося нове військове свято — День Сил безпілотних систем, яке за указом президента №485/2026 відзначатимуть щороку 11 червня. Володимир Зеленський зауважив, що наша держава стала світовим першопрохідцем у формуванні окремого роду безпілотних військ, довівши їхню безальтернативність у сучасній війні. У своєму привітанні до бійців СБС лідер країни зазначив, що висока точність і майстерність операторів є ключовим фактором у виснаженні ворога. Президент акцентував, що саме результативні удари безпілотних систем дозволяють утримувати щомісячні втрати російських окупантів вбитими та пораненими на рівні понад 30 тисяч осіб.