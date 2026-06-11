Буданов поздравил бойцов Сил беспилотных систем с праздником

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил военнослужащих Сил беспилотных систем с профессиональным праздником и поблагодарил их за вклад в оборону страны. Он подчеркнул, что хотя беспилотники уже стали неотъемлемой частью современных боевых действий, за каждой успешной операцией всегда стоят знания, мастерство и изобретательность операторов, техников и инженеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Буданов поздравил бойцов Сил беспилотных систем

Кирилл Буданов в своем обращении по случаю Дня Сил беспилотных систем подчеркнул, что, несмотря на то, что дроны превратились в обязательный и базовый элемент противостояния, именно человеческий фактор остается решающим в бою.

Поздравление Кирилла Буданова. Фото: ОПУ

«Дроны стали неотъемлемой частью современной войны. Но за каждой успешной операцией стоят люди — операторы, инженеры и техники, чьи знания и изобретательность ежедневно укрепляют украинскую армию и помогают сохранять жизни наших воинов», — заявил Кирилл Буданов.

Глава Офиса Президента выразил официальную благодарность всем военнослужащим и техническим специалистам этого новосозданного рода войск за их ежедневный труд, разработки и непосредственное выполнение миссий на передовой.

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Новини.LIVE писали, что в Украине официально появился новый военный праздник — День Сил беспилотных систем, который согласно указу президента №485/2026 будут отмечать ежегодно 11 июня. Владимир Зеленский отметил, что наше государство стало мировым первопроходцем в формировании отдельного рода беспилотных войск, доказав их безальтернативность в современной войне. В своем поздравлении бойцам СБС лидер страны отметил, что высокая точность и мастерство операторов являются ключевым фактором в изнурении врага. Президент подчеркнул, что именно результативные удары беспилотных систем позволяют удерживать ежемесячные потери российских оккупантов убитыми и ранеными на уровне более 30 тысяч человек.