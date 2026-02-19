День Державного герба 19 лютого — привітання Буданова

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов оприлюднив привітання з Днем Державного герба України, який відзначають 19 лютого. У зверненні він наголосив, що тризуб для українців є знаком тисячолітньої історії народу й держави, який зберігали як реліквію та передавали між поколіннями.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram, цитує Новини.LIVE.

Кирило Буданов привітав українців з Днем Державного герба України

Буданов описав тризуб як витончений і водночас сильний символ, у якому втілюються велич і багатство української історії. За його словами, цей знак сьогодні присутній у повсякденному житті країни: його носять на військовій формі, ним позначають зброю та техніку, він є на документах і грошах, а також займає помітне місце в домівках і робочих просторах.

Привітання Кирила Буданова. Фото: скриншот

Окремо керівник ОПУ зупинився на змісті символу. Він зазначив, що гострота тризуба відображає давнє прагнення до волі, здатність українців триматися разом і готовність захищати Україну та її майбутнє. Наприкінці звернення Буданов привітав українців зі святом і завершив словами "Слава Україні".

"Вітаю з Днем Державного герба України!" — написав Буданов.

Святкування 19 лютого пов'язане з постановою № 2137-XII, коли у 1992 році Верховна Рада закріпила тризуб як малий герб і визначила його присутність у державній атрибутиці. Втім питання Великого Державного Герба залишилося на рівні конституційної норми без ухваленого спеціального закону.

