Україна
Глава ОПУ Буданов рассказал о значении трезубца для украинцев

Дата публикации 19 февраля 2026 11:11
Буданов в День герба вспомнил о борьбе за будущее Украины
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В День Государственного герба Украины, который приходится на 19 февраля, глава Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал обращение, в котором тризуб назвал одним из самых сильных знаков украинской исторической преемственности. Он подчеркнул, что этот символ хранили веками, передавая как особо ценное наследие, и именно поэтому трезубец для многих воспринимается не просто как эмблема, а как знак памяти и принадлежности к государству.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram, цитирует Новини.LIVE.

Буданов описал трезубец как изящный и одновременно сильный символ, в котором воплощаются величие и богатство украинской истории. По его словам, этот знак сегодня присутствует в повседневной жизни страны: его носят на военной форме, им обозначают оружие и технику, он есть на документах и деньгах, а также занимает заметное место в домах и рабочих пространствах.

Поздравление Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Отдельно руководитель ОПУ остановился на содержании символа. Он отметил, что острота трезубца отражает давнее стремление к свободе, способность украинцев держаться вместе и готовность защищать Украину и ее будущее. В конце обращения Буданов поздравил украинцев с праздником и завершил словами "Слава Украине".

"Поздравляю с Днем Государственного герба Украины! " — написал Буданов.

Празднование 19 февраля связано с постановлением № 2137-XII, когда в 1992 году Верховная Рада закрепила трезубец как малый герб и определила его присутствие в государственной атрибутике.  Впрочем, вопрос о Большом Государственном Гербе остался на уровне конституционной нормы без принятия специального закона.

Читайте на Новини.LIVE о том, как в Украине появился собственный герб и почему именно 19 февраля отмечают праздник герба. Также узнайте, какие вещи являются символами президента в Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
