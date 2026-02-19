Відео
День Державного Герба України — чому дату святкують 19 лютого

Дата публікації: 19 лютого 2026 10:03
19 лютого Україна відзначає День Державного Герба
Державний герб України. Фото: УНІАН

В Україні сьогодні, 19 лютого, відзначають День Державного Герба — це дата, коли Верховна Рада офіційно затвердила тризуб як Малий Державний Герб України. Відповідне рішення ухвалили 19 лютого 1992 року постановою № 2137-XII: тризуб визначили головним елементом майбутнього Великого Державного Герба, а також встановили, що зображення герба мають використовувати на печатках органів влади, грошових знаках, знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах і бланках державних установ із дотриманням затверджених пропорцій.

Новини.LIVE розповість, як тризуб став головним символом герьа України та інші цікаві факти.

Читайте також:

Як в Україні погодили герб

Підготовка до сучасного рішення про герб стартувала ще до проголошення незалежності. 24 червня 1991 року оголосили відкритий конкурс на проєкт державного герба. Підбиття підсумків відбулося 4 жовтня 1991-го: тоді на конкурс надійшло понад 200 робіт, причому 192 з них у різний спосіб обігравали тризуб.

Переможним визнали проєкт історика-геральдиста Андрія Гречила та художника Івана Турецького, а в доопрацюванні остаточного варіанта також брав участь художник Олексій Кохан.

День герба України
Як змінювався герб України з моменту появи і до сьогодення. Фото: КПІ

Коли з'явився вперше тризуб в Україні як символ держави

Тризуб як знак має значно глибший історичний шлейф, ніж сучасна дата затвердження. Український інститут національної пам'яті описує його як родовий знак князівського роду Рюриковичів, численні зображення якого знаходять на монетах, печатках, предметах побуту й спорядження часів Русі.

Там же наголошують: відомо десятки тлумачень символу — від тризубця чи підсвічника до сокола, якоря, лука зі стрілою тощо, і ці версії співіснують як гіпотези. У публічному просторі інколи трапляються твердження, що найперші знахідки тризубоподібних мотивів відносять до дуже давніх культур, зокрема до IV–III тис. до н.е., однак у матеріалах УІНП найдавніше археологічно зафіксоване зображення датують X століттям.

Монета з тризубом України
Тризуб на монеті. Фото: УІНП

Окрему сторінку в історії символу відкрив ХХ століття. Після проголошення Української Народної Республіки в листопаді 1917 року питання герба стало практичним державним завданням: підготовча комісія за участі істориків, юристів, гербознавців і митців працювала під головуванням Михайла Грушевського. За даними УІНП, 25 лютого 1918 року Мала Рада в Коростені затвердила герб УНР у вигляді знака княжої держави часів Володимира, а 22 березня схвалила графічне зображення авторства Василя Кричевського — тризуб, обрамлений вінком.

Тризуб УНР
Герб України в часи УНР. Фото: Український портал

У наступні періоди тризуб не зник із політичного поля. У міжвоєнний час він закріпився як знак боротьби за свободу, використовувався урядом УНР в еміграції та різними організаціями; УІНП також згадує його присутність у символіці визвольного руху, зокрема на емблемах ОУН та у візуальних відзнаках УПА. Окремо тризуб був частиною державної символіки Карпатської України: 15 березня 1939 року його затвердили у поєднанні з гербом Закарпаття.

Воля герб України
Яке слово заховане у тризубі. Фото: КПІ

Після відновлення незалежності України статус герба закріпили не лише постановою 1992 року, а й у Конституції: стаття 20 визначає Державний Герб України одним із трьох державних символів і зазначає, що головним елементом Великого Державного Герба має бути малий герб — знак княжої держави Володимира Великого. Водночас Великий Державний Герб досі не затверджено законом.

Водночас українці можуть створювати навіть власні родинні герби. Нещодавно в Україні запровадили відповідні зміни до законопроєкту.

Також Новини.LIVE писали про символи глави держави — що до них входить та де зберігаються.

Україна історія герб День державного герба України 19 лютого
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
