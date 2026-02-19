Государственный герб Украины — что известно о трезубце и его происхождении

Государственный герб Украины. Фото: УНИАН

День Государственного Герба Украины ежегодно приходится на 19 февраля, когда трезубец получил статус официального государственного знака в новейшей истории страны. Именно 19 февраля 1992 года Верховная Рада приняла постановление № 2137-XII: трезубец утвердили как Малый Государственный Герб Украины и зафиксировали его роль как базового элемента будущего Большого Государственного Герба.

Новини.LIVE расскажет, как трезубец стал главным символом герба Украины и другие интересные факты.

Реклама

Читайте также:

Как в Украине согласовали герб

Подготовка к современному решению о гербе стартовала еще до провозглашения независимости. 24 июня 1991 года объявили открытый конкурс на проект государственного герба. Подведение итогов состоялось 4 октября 1991-го: тогда на конкурс поступило более 200 работ, причем 192 из них разными способами обыгрывали трезубец.

Победным признали проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого, а в доработке окончательного варианта также участвовал художник Алексей Кохан.

Как менялся герб Украины с момента появления и до настоящего времени. Фото: КПИ

Когда появился впервые трезубец в Украине как символ государства

Трезубец как знак имеет значительно более глубокий исторический шлейф, чем современная дата утверждения. Украинский институт национальной памяти описывает его как родовой знак княжеского рода Рюриковичей, многочисленные изображения которого находят на монетах, печатях, предметах быта и снаряжения времен Руси.

Там же подчеркивают: известны десятки толкований символа - от трезубца или подсвечника до сокола, якоря, лука со стрелой и т.п., и эти версии сосуществуют как гипотезы. В публичном пространстве иногда встречаются утверждения, что первые находки тризубовидных мотивов относят к очень древним культурам, в частности к IV-III тыс. до н.э., однако в материалах УИНП древнейшее археологически зафиксированное изображение датируют X веком.

Трезубец на монете. Фото: УИНП

Отдельную страницу в истории символа открыл ХХ век. После провозглашения Украинской Народной Республики в ноябре 1917 года вопрос герба стал практической государственной задачей: подготовительная комиссия с участием историков, юристов, гербоведов и художников работала под председательством Михаила Грушевского. По данным УИНП, 25 февраля 1918 года Малая Рада в Коростене утвердила герб УНР в виде знака княжеского государства времен Владимира, а 22 марта одобрила графическое изображение авторства Василия Кричевского - трезубец, обрамленный венком.

Герб Украины во времена УНР. Фото: Украинский портал

В последующие периоды трезубец не исчез с политического поля. В межвоенное время он закрепился как знак борьбы за свободу, использовался правительством УНР в эмиграции и различными организациями; УИНП также вспоминает его присутствие в символике освободительного движения, в частности на эмблемах ОУН и в визуальных знаках отличия УПА. Отдельно трезубец был частью государственной символики Карпатской Украины: 15 марта 1939 года его утвердили в сочетании с гербом Закарпатья.

Какое слово спрятано в трезубце. Фото: КПИ

После восстановления независимости Украины статус герба закрепили не только постановлением 1992 года, но и в Конституции: статья 20 определяет Государственный Герб Украины одним из трех государственных символов и отмечает, что главным элементом Большого Государственного Герба должен быть малый герб — знак княжеского государства Владимира Великого. В то же время Большой Государственный Герб до сих пор не утвержден законом.

В то же время украинцы могут создавать даже собственные семейные гербы. Недавно в Украине ввели соответствующие изменения в законопроект.

Также Новини.LIVE писали о символах главы государства — что в них входит и где хранятся.