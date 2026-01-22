Кирило Буданов привітав українців із Днем Соборності України

Кирило Буданов. Фото: Офіс Президента України

Голова Офісу президента України Кирило Буданов привітав українців із Днем Соборності, наголосивши на особливому значенні єдності в умовах повномасштабної війни. У зверненні він нагадав слова з Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки про здійснення віковічної мрії українців жити в єдиній незалежній державі.

Своє звернення Кирило Буданов оприлюднив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Буданов звернувся до українців 22 січня

"Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка", — навів цитату Буданов з Акту Злуки.

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Голова ОПУ зазначив, що поняття соборності для українців перестало бути лише історичним терміном. Воно стало відчуттям, яке посилюється з кожним обстрілом українських міст і сіл. Саме ці випробування, за його словами, дедалі більше укріплюють усвідомлення необхідності вистояти та зберегти державу.

Він підкреслив, що попри війну українці продовжують жити, працювати й виховувати дітей — в Україні та заради України. Завершуючи звернення, Буданов закликав не втрачати єдності та привітав громадян із Днем Соборності України.

Нагадаємо, також Кирило Буданов висловлювався щодо переговорного процесу і зробив заяву щодо посилення України.

Окремо очільник ОПУ розповів, як Китай користується слабкістю Росії.