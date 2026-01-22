Видео
Україна
Буданов поздравил украинцев с Днем Соборности

Буданов поздравил украинцев с Днем Соборности

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 10:38
Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем Соборности Украины
Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента Украины

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем Соборности, отметив особое значение единства в условиях полномасштабной войны. В обращении он напомнил слова из Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики об осуществлении вековечной мечты украинцев жить в едином независимом государстве.

Свое обращение Кирилл Буданов обнародовал в Telegram.

Читайте также:

Буданов обратился к украинцам 22 января

"Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", — привел цитату Буданов из Акта Злуки.

null
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Председатель ОПУ отметил, что понятие соборности для украинцев перестало быть лишь историческим термином. Оно стало ощущением, которое усиливается с каждым обстрелом украинских городов и сел. Именно эти испытания, по его словам, все больше укрепляют осознание необходимости выстоять и сохранить государство.

Он подчеркнул, что несмотря на войну украинцы продолжают жить, работать и воспитывать детей — в Украине и ради Украины. Завершая обращение, Буданов призвал не терять единства и поздравил граждан с Днем Соборности Украины.

Напомним, также Кирилл Буданов высказывался относительно переговорного процесса и сделал заявление об усилении Украины.

Отдельно глава ОПУ рассказал, как Китай пользуется слабостью России.

Офис президента украинцы День Соборности Украины Кирилл Буданов война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
