Буданов привітав психологів з професійним святом

Буданов привітав психологів з професійним святом

Дата публікації: 23 квітня 2026 16:01
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українських фахівців із нагоди Всеукраїнського дня психолога. Він відзначивши їхню ключову роль у підтримці суспільства у складний для країни період, під час війни.

Про це повідомляється у четвер, 23 лютого, у Telegram Кирила Буданова, інформують Новини.LIVE.

У своєму зверненні він наголосив, що в умовах повномасштабного вторгнення професія психолога стала однією з основних опор для ментального здоров’я українців. За його словами, фахівці щодня працюють у найскладніших умовах. Вони допомагають військовим, ветеранам, їхнім родинам, дітям та всім, хто пережив втрати, травматичний досвід і вимушені зміни в житті.

Буданов підкреслив, що саме завдяки роботі психологів люди знаходять сили триматися, відновлюватися та рухатися вперед.

"Дякую за вашу витримку, професійність і людяність. Ваша робота – це тиха, але надзвичайно важлива сила, яка потрібна багатьом із нас і підтримує Україну зсередини", — резюмував Буданов.

Фото з Telegram Кирила Буданова

 

Фото з Telegram Кирила Буданова
Фото з Telegram Кирила Буданова

Раніше Буданов відповів на запитання журналіста Новини.LIVE Галини Остаповець щодо можливого дозволу на зброю для цивільних. Він переконаний, що масове поширення зброї серед цивільних не вирішить проблему безпеки.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що в Україні потрібно змінити підходи до роботи поліції. Він зазначив, що правоохоронці часто бояться застосовувати зброю через ризик покарання, навіть у небезпечних ситуаціях.

психологічна допомога Кирило Буданов війна в Україні
Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
