Буданов привітав психологів з професійним святом

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов привітав українських фахівців із нагоди Всеукраїнського дня психолога. Він відзначивши їхню ключову роль у підтримці суспільства у складний для країни період, під час війни.

Про це повідомляється у четвер, 23 лютого, у Telegram Кирила Буданова, інформують Новини.LIVE.

Буданов привітав фахівців із Всеукраїнським днем психолога

У своєму зверненні він наголосив, що в умовах повномасштабного вторгнення професія психолога стала однією з основних опор для ментального здоров’я українців. За його словами, фахівці щодня працюють у найскладніших умовах. Вони допомагають військовим, ветеранам, їхнім родинам, дітям та всім, хто пережив втрати, травматичний досвід і вимушені зміни в житті.

Буданов підкреслив, що саме завдяки роботі психологів люди знаходять сили триматися, відновлюватися та рухатися вперед.

"Дякую за вашу витримку, професійність і людяність. Ваша робота – це тиха, але надзвичайно важлива сила, яка потрібна багатьом із нас і підтримує Україну зсередини", — резюмував Буданов.

Фото з Telegram Кирила Буданова

Фото з Telegram Кирила Буданова

Фото з Telegram Кирила Буданова

