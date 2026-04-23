Главная Новости дня Буданов поздравил психологов с профессиональным праздником

Буданов поздравил психологов с профессиональным праздником

Дата публикации 23 апреля 2026 16:01
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов поздравил украинских специалистов по случаю Всеукраинского дня психолога. Он отметив их ключевую роль в поддержке общества в сложный для страны период, во время войны.

Об этом сообщается в четверг, 23 февраля, в Telegram Кирилла Буданова, информируют Новини.LIVE.

В своем обращении он подчеркнул, что в условиях полномасштабного вторжения профессия психолога стала одной из основных опор для ментального здоровья украинцев. По его словам, специалисты ежедневно работают в самых сложных условиях - помогают военным, ветеранам, их семьям, детям и всем, кто пережил потери, травматический опыт и вынужденные изменения в жизни.

Буданов подчеркнул, что именно благодаря работе психологов люди находят силы держаться, восстанавливаться и двигаться вперед.

Он поблагодарил представителей профессии за выдержку, профессионализм и человечность, отметив, что их труд является "тихой, но чрезвычайно важной силой", которая поддерживает Украину изнутри.

Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Яна Катасонова
Реклама

