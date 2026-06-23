Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов привітав посадовців із Днем державної служби

Буданов привітав посадовців із Днем державної служби

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 10:40
Кирило Буданов зробив заяву до Дня державної служби
Глава ОПУ Кирило Буданов. Фото: ОПУ

У День державної служби Кирило Буданов висловив вдячність посадовцям, які щоденно виконують свої обов'язки, допомагаючи країні вистояти навіть під час війни під звуки сирен та ракетними ударами. Він акцентував на обов'язку чиновників перед майбутніми поколіннями та необхідності ухвалювати коректні довгострокові рішення для відновлення країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. 

Кирило Буданов привітав чиновників з Днем державної служби

Буданов зауважив, що провів більшу частину життя як військовий.

"Як офіцер і командир, я знаю ціну слова, ціну помилки й ціну відповідальності. У війську це питання життя і смерті. На державній службі ці речі також важливі. Бо держава – це складний механізм, який не має права зупинятися, особливо зараз. І забезпечують роботу цього механізму люди", — пояснив він.

null
Заява Кирила Буданова. Фото: Кирило Буданов

Водночас відбувається і зустрічний рух: українські ветерани після повернення з фронту масово поповнюють лави держслужбовців.

Читайте також:

"Бо важливо чесно, віддано й професійно служити своїй країні", — пояснив він цю тенденцію.

Кирило Буданов нагадав про масштабні виклики, що чекають на посадовців у майбутньому. Він зазначив, що етап повоєнної відбудови потребуватиме сильних інституцій та висококваліфікованих людей. Саме вони муситимуть ухвалювати рішення, які зададуть напрямок розвитку країни на багато років уперед. 

Новини.LIVE раніше також публікували звернення Кирила Буданова з нагоди Дня батька. Він висловив шану усім чоловікам, які одночасно захищають країну від агресора та свої сім'ї та вшанував пам'ять полеглих.

Також на тлі скандалу між Польщею та Україною Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Таке рішення він прийняв на тлі заяви глави Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського орденна Білого Орла. 

свята Україна Кирило Буданов
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації