Кирилл Буданов выступил с заявлением ко Дню государственной службы

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В День государственной службы Кирилл Буданов выразил благодарность государственным служащим, которые ежедневно выполняют свои обязанности, помогая стране выстоять даже во время войны под звуки сирен и ракетные удары. Он подчеркнул ответственность чиновников перед будущими поколениями и необходимость принимать правильные долгосрочные решения для восстановления страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов поздравил чиновников с Днём государственной службы

Буданов отметил, что большую часть жизни провёл в качестве военного.

«Как офицер и командир, я знаю цену слова, цену ошибки и цену ответственности. В армии это вопрос жизни и смерти. На государственной службе эти вещи также важны. Ведь государство — это сложный механизм, который не имеет права останавливаться, особенно сейчас. И обеспечивают работу этого механизма люди», — пояснил он.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: Кирилл Буданов

В то же время наблюдается и обратная тенденция: украинские ветераны после возвращения с фронта массово пополняют ряды госслужащих.

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«Ведь важно честно, преданно и профессионально служить своей стране», — так он объяснил эту тенденцию.

Кирилл Буданов напомнил о масштабных вызовах, которые ждут чиновников в будущем. Он отметил, что этап послевоенного восстановления потребует сильных институтов и высококвалифицированных специалистов. Именно им предстоит принимать решения, которые определят направление развития страны на многие годы вперед.

Новини.LIVE ранее также публиковали обращение Кирилла Буданова по случаю Дня отца. Он выразил уважение всем мужчинам, которые одновременно защищают страну от агрессора и свои семьи, и почтил память павших.

Также на фоне скандала между Польшей и Украиной Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Такое решение он принял на фоне заявления главы Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена «Белого Орла».