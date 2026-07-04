Буданов привітав Нацполіцію зі святом

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Керівник Офісу Президента Кирило Буданов привітав працівників Національної поліції України з їхнім професійним святом і відзначив їхній бойовий внесок у захист країни. Очільник ОП наголосив, що тисячі правоохоронців сьогодні не лише забезпечують порядок у тилу, а й безпосередньо воюють зі зброєю в руках на передовій. За його словами, поліція є частиною нашого війська.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на привітання керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

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