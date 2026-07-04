Буданов поздравил Нацполицию с праздником

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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил сотрудников Национальной полиции Украины с их профессиональным праздником и отметил их боевой вклад в защиту страны. Глава ОП подчеркнул, что тысячи правоохранителей сегодня не только обеспечивают порядок в тылу, но и непосредственно сражаются с оружием в руках на передовой. По его словам, полиция является частью нашей армии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на поздравление руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.

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