Буданов пояснив, чому Росія боїться справжньої історії Київської Русі

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Суспільне

Іванна Чайка редактор політичних новин

Очільник Офісу президента Кирило Буданов привітав українців із Днем Української державності та Днем хрещення Київської Русі-України. Він наголосив на понад тисячолітній історії української державності, заявивши, що Росія не зможе переписати історичні факти. Також Буданов закликав українців захистити державу та зберегти її для майбутніх поколінь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Буданова.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

Буданов привітав українців із Днем Української державності

Буданов підкреслив, що історія української держави почалася понад тисячу років тому саме у Києві, а незалежність, відновлена у 1991 році, стала продовженням цієї державотворчої традиції.

"Історія української державності почалася понад тисячу років тому — у Києві, на берегах Дніпра. Після століть боротьби у 1991 році Україна відновила свою незалежність. День Української державності та День хрещення Київської Русі-України нагадують нам про цю історичну тяглість", — зазначив він.

Очільник ОП також наголосив на значенні Хрещення Русі, яке, за його словами, визначило цивілізаційний вибір України та її місце в Європі.

"За князя Володимира Великого Русь-Україна зробила історичний вибір, який визначив її місце в європейському цивілізаційному просторі. Хрещення Русі стало поштовхом до розвитку освіти, права, культури й державного управління та визначило шлях, яким Україна йде вже понад тисячу років", — заявив він.

Окремо Буданов звернув увагу на спроби Росії привласнити історичну спадщину Київської Русі. За його словами, історичні факти свідчать про те, що Київ був одним із центрів Європи задовго до появи Московської держави.

"Коли Київ уже був одним із політичних, духовних і культурних центрів Європи, московської держави ще не існувало. Жодні путінські пропагандисти не здатні змінити цього простого історичного факту", — наголосив керівник ОП.

Він додав, що саме тому Росія протягом століть намагається переписати історію та заперечити право України на власну державність.

"Саме тому Росія століттями намагається привласнити спадщину Київської держави, переписати нашу історію і заперечити право України на власну державність. Бо без Києва руйнується її кволий недоімперський міф", — йдеться у зверненні.

На завершення Буданов зазначив, що сьогодні українська державність означає право жити у власній країні, говорити рідною мовою, берегти культуру та самостійно визначати майбутнє. Він підкреслив, що нинішнє покоління має захистити Україну та побудувати сильну, справедливу й ефективну державу.

"Ми були тут тисячу років тому. Ми є тут сьогодні. І ми будемо тут завжди. Слава Україні!" — підсумував Буданов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Буданов прокоментував можливе загострення у відносинах між Україною та Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Він визнав, що історичні питання залишаються непростими, однак висловив упевненість, що Київ і Варшава зможуть зберегти стратегічне партнерство та знайти спільний підхід до їхнього врегулювання.

Крім того, Новини.LIVE писали про заяву воєнного оглядача Олександра Коваленка, який назвав Буданова одним із ключових розробників стратегії ударів України по території Росії. За словами експерта, ця тактика є результатом скоординованої роботи військового командування, розвідки та інших сил безпеки й оборони. Він також наголосив, що її ефективність підтверджують успішні атаки по стратегічно важливих підприємствах російського оборонно-промислового та паливно-енергетичного секторів.