День пам'яті захисників Донецького аеропорту — звернення Кирила Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День вшанування захисників Донецького аеропорту нагадав про подвиг українських військових. Вони понад вісім місяців тримали оборону стратегічного об’єкта в умовах постійних атак з боку російських сил.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.

Кирило Буданов згадав подвиг українських воїнів, які обороняли Донецький аеропорт до останнього

У своїй заяві він наголосив, що ті, хто обороняв аеропорт у 2014–2015 роках, стали символом стійкості, яку нині продовжують українські захисники на фронті. За його словами, оборона Донецького аеропорту стала уособленням незламності українського духу та високого рівня професіоналізму воїнів, яких сам ворог, визнаючи власне безсилля, назвав "кіборгами".

Буданов підкреслив, що "кіборги" не здалися, попри надлюдські умови, постійні штурми та повне знищення будівель аеропорту. Він закликав пам'ятати мужність і героїзм кожного захисника та віддати належну шану воїнам, які стали символом сучасної української боротьби.

"20 січня Україна вшановує подвиг захисників Донецького аеропорту. 242 дні героїчної оборони стали символом незламності українського духу та професіоналізму воїнів, яких ворог у розпачі від власного безсилля назвав "кіборгами". "Кіборги" не зламалися! Пам’ятаємо мужність та героїзм кожного", — написав Кирило Буданов.

Хто такі "кіборги" і як відбувалася оборона Донецького аеропорту

Захисниками Донецького аеропорту були військовослужбовці Збройних сил України, бійці добровольчих батальйонів, підрозділів Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Національної гвардії та інших формувань, які з травня 2014 року до січня 2015 року обороняли новий і старий термінали аеропорту.

В обороні Донецького аеропорту брали участь:

підрозділи спецпризначенців 3-го окремого полку,

бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади,

бійці 81 окремої аеромобільної бригади,

бійці 95 окремої аеромобільної бригади,

бійці 93-ї окремої механізованої бригади,

бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади,

бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону,

бійці 74-го окремого розвідувального батальйону,

бійці полку "Дніпро-1",

вояки Добровольчого українського корпусу,

а також медики та волонтери, які надавали допомогу українським бійцям.

Загалом оборона тривала 242 дні й проходила в умовах постійних артилерійських обстрілів, штурмів і підривів конструкцій.

13 січня внаслідок безперервних атак з боку російських сил була повністю знищена диспетчерська вежа аеропорту. Після цього основні бойові дії зосередилися всередині нового термінала. Українські військові змушені були вести оборону безпосередньо на його поверхах, перебуваючи під постійним вогнем і в умовах фактичної руйнації будівлі.

Найкривавіші зіткнення відбулися у період з 18 по 20 січня. У цей час українські підрозділи утримували перший поверх нового термінала, тоді як російські окупаційні сили закріпилися у підвальних приміщеннях та на верхніх рівнях будівлі. Бої тривали практично в замкнутому просторі, з мінімальною можливістю ротації або евакуації поранених.

20 січня російські війська підірвали бетонні перекриття нового термінала, остаточно перетворивши його на суцільні руїни. Цей день став завершальним етапом оборони Донецького аеропорту.

Попри повне руйнування об'єкта, українські військові утримували позиції до останнього можливого моменту, що зробило їхню оборону однією з найвідоміших сторінок сучасної війни Росії проти України. В результаті цих боїв загинули близько 100 українських військових.

