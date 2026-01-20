День памяти защитников Донецкого аэропорта — обращение Кирилла Буданова

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в День чествования защитников Донецкого аэропорта напомнил о подвиге украинских военных. Они более восьми месяцев держали оборону стратегического объекта в условиях постоянных атак со стороны российских сил.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram.

Кирилл Буданов вспомнил подвиг украинских воинов, которые обороняли Донецкий аэропорт до последнего

В своем заявлении он отметил, что те, кто оборонял аэропорт в 2014-2015 годах, стали символом стойкости, которую сейчас продолжают украинские защитники на фронте. По его словам, оборона Донецкого аэропорта стала олицетворением несокрушимости украинского духа и высокого уровня профессионализма воинов, которых сам враг, признавая собственное бессилие, назвал "киборгами".

Буданов подчеркнул, что "киборги" не сдались, несмотря на сверхчеловеческие условия, постоянные штурмы и полное уничтожение зданий аэропорта. Он призвал помнить мужество и героизм каждого защитника и отдать должное воинам, которые стали символом современной украинской борьбы.

"20 января Украина чтит подвиг защитников Донецкого аэропорта. 242 дня героической обороны стали символом несокрушимости украинского духа и профессионализма воинов, которых враг в отчаянии от собственного бессилия назвал "киборгами". "Киборги" не сломались! Помним мужество и героизм каждого", — написал Кирилл Буданов.

Кто такие "киборги" и как происходила оборона Донецкого аэропорта

Защитниками Донецкого аэропорта были военнослужащие Вооруженных сил Украины, бойцы добровольческих батальонов, подразделений Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Национальной гвардии и других формирований, которые с мая 2014 года по январь 2015 года обороняли новый и старый терминалы аэропорта.

В обороне Донецкого аэропорта принимали участие:

подразделения спецназа 3-го отдельного полка,

бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады,

бойцы 81 отдельной аэромобильной бригады,

бойцы 95 отдельной аэромобильной бригады,

бойцы 93-й отдельной механизированной бригады,

бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады,

бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона,

бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона,

бойцы полка "Днепр-1",

воины Добровольческого украинского корпуса,

а также медики и волонтеры, которые оказывали помощь украинским бойцам.

В целом оборона длилась 242 дня и проходила в условиях постоянных артиллерийских обстрелов, штурмов и подрывов конструкций.

13 января в результате непрерывных атак со стороны российских сил была полностью уничтожена диспетчерская башня аэропорта. После этого основные боевые действия сосредоточились внутри нового терминала. Украинские военные вынуждены были вести оборону непосредственно на его этажах, находясь под постоянным огнем и в условиях фактического разрушения здания.

Самые кровавые столкновения произошли в период с 18 по 20 января. В это время украинские подразделения удерживали первый этаж нового терминала, тогда как российские оккупационные силы закрепились в подвальных помещениях и на верхних уровнях здания. Бои продолжались практически в замкнутом пространстве, с минимальной возможностью ротации или эвакуации раненых.

20 января российские войска взорвали бетонные перекрытия нового терминала, окончательно превратив его в сплошные руины. Этот день стал завершающим этапом обороны Донецкого аэропорта.

Несмотря на полное разрушение объекта, украинские военные удерживали позиции до последнего возможного момента, что сделало их оборону одной из самых известных страниц современной войны России против Украины. В результате этих боев погибли около 100 украинских военных.

