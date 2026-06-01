Буданов майстерно маніпулює росіянами, — американський експерт

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Американський політичний оглядач і експерт з міжнародної безпеки Марк Тот вважає, що Кирило Буданов ефективно використовує інформаційний простір та психологічний вплив у протистоянні з Росією.

Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний".

Коментуючи повідомлення українських ЗМІ про те, що Україна має сценарій, який може змусити Росію припинити вогонь, Тот припустив, що це може бути черговий інформаційний задум Кирила Буданова, спрямований на те, щоб вкотре продемонструвати Володимиру Путіну його невдачі на полі бою.

"Буданов — особливий майстер маніпулювати росіянами. Я підозрюю, що це може бути просто чергова майстерна операція Буданова, щоб, по суті, познущатися з Путіна та вказати, у скільки різних способів він програє на полі бою", — зазначив американський оглядач.

На думку Тота, подібні дії допомагають посилювати тиск на російське керівництво та підтримувати стратегічну невизначеність для противника.

"Путін — людина, яка вважає, що має шлях до перемоги. Але це не так", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що його досвід у сфері розвідки допомагає краще розуміти підходи російської сторони та використовувати ці знання під час переговорів.

Новини.LIVE також писали про те, що політичний аналітик Віктор Шлінчак позитивно оцінив вплив Кирила Буданова на парламент. Він заявив, що останнім часом нардепи демонструють єдиний підхід у голосуванні за законопроєкти.

Окремо Кирило Буданов висловився про дії росіян на ТОТ. За словами Буданова, противник системно використовує інструменти впливу на свідомість, а пропагандистські інформаційні кампанії розраховані на довготривалу дію. Він зазначив, що багаторазове повторення одних і тих самих меседжів здатне формувати сталі переконання, чим активно користується російська пропагандистська машина.