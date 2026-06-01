Буданов мастерски манипулирует россиянами, — американский эксперт

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Американский политический обозреватель и эксперт по международной безопасности Марк Тот считает, что Кирилл Буданов эффективно использует информационное пространство и психологическое воздействие в противостоянии с Россией.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Первый Западный".

Комментируя сообщения украинских СМИ о том, что Украина имеет сценарий, который может заставить Россию прекратить огонь, Тот предположил, что это может быть очередной информационный замысел Кирилла Буданова, направленный на то, чтобы в очередной раз продемонстрировать Владимиру Путину его неудачи на поле боя.

"Буданов — особый мастер манипулировать россиянами. Я подозреваю, что это может быть просто очередная искусная операция Буданова, чтобы, по сути, поиздеваться над Путиным и указать, во сколько разных способов он проигрывает на поле боя", — отметил американский обозреватель.

По мнению Тота, подобные действия помогают усиливать давление на российское руководство и поддерживать стратегическую неопределенность для противника.

Читайте также:

"Путин — человек, который считает, что имеет путь к победе. Но это не так", — подытожил он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что его опыт в сфере разведки помогает лучше понимать подходы российской стороны и использовать эти знания во время переговоров.

Новини.LIVE также писали о том, что политический аналитик Виктор Шлинчак положительно оценил влияние Кирилла Буданова на парламент. Он заявил, что в последнее время нардепы демонстрируют единый подход в голосовании за законопроекты.

Отдельно Кирилл Буданов высказался о действиях россиян на ВОТ. По словам Буданова, противник системно использует инструменты воздействия на сознание, а пропагандистские информационные кампании рассчитаны на долговременное действие. Он отметил, что многократное повторение одних и тех же месседжей способно формировать устойчивые убеждения, чем активно пользуется российская пропагандистская машина.