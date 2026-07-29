Буданов є ефективним на міжнародному треку: військовий блогер

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Reuters

Іванна Чайка редактор політичних новин

Результати останніх зустрічей на найвищому рівні у Вашингтоні свідчать про зростання ефективності української зовнішньої політики після призначення Кирила Буданова на посаду керівника Офісу президента. Зараз Україна в топі у США.

Таку думку у своєму Facebook висловив військовий блогер Сергій Марченко, передає Новини.LIVE.

Марченко пояснив, як змінилася зовнішня політика України після призначення Буданова

"Виглядає так, що зміна Єрмака на Буданова пішла сильно на користь державі з точки зору ефективності міжнародного треку. Зараз Україна в топі у США", — констатував Марченко.

Марченко зауважив, що новий підхід суттєво контрастує з політикою попереднього керівництва ОП. За його словами, за часів Андрія Єрмака Київ фокусувався переважно на формальних мирних ініціативах без жодних реальних зобов’язань для сторін.

Натомість ключовим маркером нового курсу стала інтенсифікація переговорного процесу на всіх рівнях. Про це за результатами перемовин у Білому домі розповів і сам голова ОП Кирило Буданов.

Допис Кирила Буданова. Фото: скриншот

На думку експерта, це свідчить про зміщення акцентів української дипломатії — від декларативних угод до прямої координації з ключовими союзниками.

Як писали Новини.LIVE, підрозділ "Загони Буданова" провів операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області, унаслідок якої було ліквідовано трьох пілотів російського підрозділу "Рубікон". Ще один військовослужбовець дістав поранення внаслідок дистанційного підриву фугасного заряду. Повідомляється, що екіпаж тривалий час був причетний до дронових атак на цивільних жителів Запорізької області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданов заявив, що Україна робить усе можливе для реального переговорного процесу та завершення війни. За його словами, наблизити довгоочікуваний мир допомагають системна дипломатична робота та тісна взаємодія з міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами. Він наголосив, що Україна й надалі працюватиме над досягненням справедливого й стійкого миру.