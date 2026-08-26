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Головна Новини дня Бойкот російських артистів: Україна проти Вадима Репіна в США

Бойкот російських артистів: Україна проти Вадима Репіна в США

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Дата публікації: 26 серпня 2026 07:38
Посольство України у США вимагає скасувати концерт росіянина Репіна
Російський скрипаль Вадим Репін. Фото: росЗМІ

Посольство України в США закликало Симфонічний оркестр Аннаполіса негайно скасувати заплановані на листопад концерти за участю російського скрипаля Вадима Репіна. Причиною стала відкрита підтримка російським музикантом політики Кремля та його виступи на державних заходах у Росії.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на відповідну заяву Посольства України в США.

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Україна бойкотує виступ Вадима Репіна в США

Участь російського віолончеліста Вадима Репіна у програмі "Forces of Nature", яка має відбутися 6 та 7 листопада на сцені Maryland Hall, викликала різку реакцію дипломатів. Посольство України в США офіційно звернулося до керівництва Симфонічного оркестру Аннаполіса із закликом виключити цього виконавця з розкладу майбутніх концертів.

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Допис Посольства України в США. Фото: скриншот

Представники відомства висловили сподівання, що американський музичний колектив знову продемонструє солідарність з українцями. Аналогічне рішення оркестр уже ухвалював у 2022 році, коли повністю відсторонив Репіна від програми, замінивши його виступ на виконання музичної присвяти Україні.

Причиною нового звернення стала безпосередня та задокументована співпраця музиканта з російськими державними ініціативами. Зокрема, 21 лютого 2024 року Репін зіграв разом з об'єднаним державним оркестром на заході до Дня захисника вітчизни, який був повністю організований Кремлем. Цей виступ влаштували як шанобливе висловлення вдячності "великим захисникам Росії".

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Окрім участі в офіціозі, діяльність російського артиста має постійне фінансування від уряду країни-агресора. Від самого початку повномасштабного вторгнення Фонд Вадима Репіна для розвитку мистецтв отримує значні грошові транші від Президентського фонду культурних ініціатив — це така державна установа, створена спеціально для підтримки та просування російської культурної політики.

Наразі співпраця з музикантом, який інтегрований у державну систему РФ, вже стала неприйнятною для багатьох міжнародних майданчиків. Тільки в березні поточного року виступи Вадима Репіна були скасовані низкою престижних інституцій. Серед тих, хто переглянув свої плани та розірвав партнерство з росіянином, опинилися Національний філармонічний оркестр Гонконгу, Філармонічний оркестр Мангейма в Німеччині, а також Палм-Біч-Симфонія у Флориді.

Як повідомляли Новини.LIVE, тим часом США зробили кілька нових кроків у бій Росії щодо дипломатії. Так у Москві у вівторок, 25 серпня, здійснив посадку важкий військовий літак США Boeing C-17 Globemaster III (борт RCH4555).

Водночас американський президент Дональд Трамп попросив Київ тимчасово зупинити атаки дронів по Москві на найближчі дні, що пов'язано з візитом до російської столиці директора ЦРУ Джона Раткліффа.

США концерт росіяни виступ російські зірки посольство
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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