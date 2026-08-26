Посольство Украины в США требует отменить концерт россиянина Репина

Российский скрипач Вадим Репин. Фото: российские СМИ

Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса немедленно отменить запланированные на ноябрь концерты с участием российского скрипача Вадима Репина. Причиной стала открытая поддержка российским музыкантом политики Кремля и его выступления на государственных мероприятиях в России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее заявление Посольства Украины в США.

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Украина бойкотирует выступление Вадима Репина в США

Участие российского виолончелиста Вадима Репина в программе «Forces of Nature», которая должна состояться 6 и 7 ноября на сцене Maryland Hall, вызвало резкую реакцию дипломатов. Посольство Украины в США официально обратилось к руководству Симфонического оркестра Аннаполиса с призывом исключить этого исполнителя из расписания предстоящих концертов.

Сообщение Посольства Украины в США. Фото: скриншот

Представители ведомства выразили надежду, что американский музыкальный коллектив вновь продемонстрирует солидарность с украинцами. Аналогичное решение оркестр уже принимал в 2022 году, когда полностью исключил Репина из программы, заменив его выступление исполнением музыкального посвящения Украине.

Причиной нового обращения стало непосредственное и задокументированное сотрудничество музыканта с российскими государственными инициативами. В частности, 21 февраля 2024 года Репин выступил вместе с объединенным государственным оркестром на мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, которое было полностью организовано Кремлем. Это выступление было организовано как знак уважения и благодарности "великим защитникам России".

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Помимо участия в официальных мероприятиях, деятельность российского артиста постоянно финансируется правительством страны-агрессора. С самого начала полномасштабного вторжения Фонд Вадима Репина по развитию искусств получает значительные денежные транши от Президентского фонда культурных инициатив — это государственное учреждение, созданное специально для поддержки и продвижения российской культурной политики.

В настоящее время сотрудничество с музыкантом, интегрированным в государственную систему РФ, уже стало неприемлемым для многих международных площадок. Только в марте текущего года выступления Вадима Репина были отменены рядом престижных учреждений. Среди тех, кто пересмотрел свои планы и разорвал партнерство с россиянином, оказались Национальный филармонический оркестр Гонконга, Филармонический оркестр Мангейма в Германии, а также Палм-Бич-Симфония во Флориде.

Как сообщали Новини.LIVE, тем временем США предприняли несколько новых шагов в борьбе с Россией на дипломатическом фронте. Так , в Москве во вторник, 25 августа, совершил посадку тяжелый военный самолет США Boeing C-17 Globemaster III (борт RCH4555).

В то же время американский президент Дональд Трамп попросил Киев временно приостановить атаки дронов на Москву в ближайшие дни, что связано с визитом в российскую столицу директора ЦРУ Джона Ратклиффа.