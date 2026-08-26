Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бойкот российских артистов: Украина против Вадима Репина в США

Бойкот российских артистов: Украина против Вадима Репина в США

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 07:38
Посольство Украины в США требует отменить концерт россиянина Репина
Российский скрипач Вадим Репин. Фото: российские СМИ

Посольство Украины в США призвало Симфонический оркестр Аннаполиса немедленно отменить запланированные на ноябрь концерты с участием российского скрипача Вадима Репина. Причиной стала открытая поддержка российским музыкантом политики Кремля и его выступления на государственных мероприятиях в России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее заявление Посольства Украины в США.

Реклама

Украина бойкотирует выступление Вадима Репина в США

Участие российского виолончелиста Вадима Репина в программе «Forces of Nature», которая должна состояться 6 и 7 ноября на сцене Maryland Hall, вызвало резкую реакцию дипломатов. Посольство Украины в США официально обратилось к руководству Симфонического оркестра Аннаполиса с призывом исключить этого исполнителя из расписания предстоящих концертов.

null
Сообщение Посольства Украины в США. Фото: скриншот

Представители ведомства выразили надежду, что американский музыкальный коллектив вновь продемонстрирует солидарность с украинцами. Аналогичное решение оркестр уже принимал в 2022 году, когда полностью исключил Репина из программы, заменив его выступление исполнением музыкального посвящения Украине.

Причиной нового обращения стало непосредственное и задокументированное сотрудничество музыканта с российскими государственными инициативами. В частности, 21 февраля 2024 года Репин выступил вместе с объединенным государственным оркестром на мероприятии, приуроченном ко Дню защитника Отечества, которое было полностью организовано Кремлем. Это выступление было организовано как знак уважения и благодарности "великим защитникам России".

Читайте также:

Помимо участия в официальных мероприятиях, деятельность российского артиста постоянно финансируется правительством страны-агрессора. С самого начала полномасштабного вторжения Фонд Вадима Репина по развитию искусств получает значительные денежные транши от Президентского фонда культурных инициатив — это государственное учреждение, созданное специально для поддержки и продвижения российской культурной политики.

В настоящее время сотрудничество с музыкантом, интегрированным в государственную систему РФ, уже стало неприемлемым для многих международных площадок. Только в марте текущего года выступления Вадима Репина были отменены рядом престижных учреждений. Среди тех, кто пересмотрел свои планы и разорвал партнерство с россиянином, оказались Национальный филармонический оркестр Гонконга, Филармонический оркестр Мангейма в Германии, а также Палм-Бич-Симфония во Флориде.

Как сообщали Новини.LIVE, тем временем США предприняли несколько новых шагов в борьбе с Россией на дипломатическом фронте. Так , в Москве во вторник, 25 августа, совершил посадку тяжелый военный самолет США Boeing C-17 Globemaster III (борт RCH4555).

В то же время американский президент Дональд Трамп попросил Киев временно приостановить атаки дронов на Москву в ближайшие дни, что связано с визитом в российскую столицу директора ЦРУ Джона Ратклиффа.

США концерт россияне выступление российские звезды посольство
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации