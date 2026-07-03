Білорусь вже наполовину підконтрольна Китаю: Кущ

Олександр Лукашенко. Фото: Пресслужба президента Республіки Білорусь

Олександр Шорохов Редактор

Республіка Білорусь вже тривалий час не є виключно маріонеткою російського Кремля, оскільки насправді перетворилася на масштабний геополітичний проєкт Китаю. Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що Пекін зараз має вирішальний вплив на систему управління цією державою, використовуючи її як стратегічні ворота до Європи. Росія при цьому втратила одноосібний контроль над Мінськом і змушена зважати на інтереси азійського партнера.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву фінансового аналітика Олексія Куща в ефірі програми "Світ на зламі".

Китайський вплив на Білорусь

Експерт порівняв сьогоднішню модель управління сусідньою країною із закритим акціонерним товариством, де головні ролі поділені між РФ та Китаєм.

Кущ вважає, що саме Пекін, а не Росія, тримає у своїх руках повний контрольний пакет у білоруському проєкті.

"Якщо умовно розподілити, як закрите акціонерне товариство "Білорусь", то 50%+1 акція має Китай, і в нього контрольний пакет", — підкреслив аналітик.

Вплив російського керівництва на процеси всередині республіки наразі суттєво обмежений і становить близько 30% відсотків, що дає Москві лише так званий блокувальний пакет.

А решта 20% умовного впливу на державні процеси, за словами Олексія Куща, зосереджена безпосередньо в руках самого Олександра Лукашенка та його найближчого оточення з місцевих еліт і родини.

І саме такий складний баланс сил дозволяє мінському режиму маневрувати між вимогами Кремля та інтересами Китаю.

Як писали Новини.LIVE раніше, через спільні польоти китайських та російських літаків у кордонів інших країн, Південній Кореї все частіше доводиться піднімати у повітря свої літаки. Аналітики вважають такі спільні польоти елементом тиску на союзників США в Азії.

Також ми писали, що ситуація навколо кордонів сусідньої республіки та плани Кремля щодо використання її території залишаються під постійним жорстким контролем оборонного відомства України.

Також Новини.LIVE повідомляли, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав своєму генеральному штабу детально прорахувати різні варіанти нових наступальних операцій, зокрема і безпосередньо з території Білорусі. Тому Сили оборони повністю прораховують усі можливі кроки ворога і завчасно готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій на цьому напряку північних напрямках.