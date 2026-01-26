Відео
Біля Філіппін затонув пасажирський пором — є жертви

Біля Філіппін затонув пасажирський пором — є жертви

Дата публікації: 26 січня 2026 10:06
Пором Trisha Kerstin 3 зазнав аварії біля півдня Філіппін
Співробітники берегової охорони Філіппін несуть мішки з останками членів екіпажу. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На півдні Філіппін у ніч на понеділок, 26 січня, сталася масштабна морська катастрофа: міжостровний пасажирсько-вантажний пором із понад 350 людьми на борту затонув поблизу узбережжя. За офіційною інформацією, більшість пасажирів вдалося врятувати, однак загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє AP News.

За Інформацією ЗМІ судно Trisha Kerstin 3 виконувало рейс із портового міста Замбоанга до острова Холо в провінції Сулу. На момент аварії на борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередніми даними берегової охорони, пором зазнав технічної несправності та затонув після опівночі. 

Один із врятованих пасажирів, Мохамад Хан, розповів, що судно раптово втратило рівновагу і почало швидко кренитися набік. За його словами, пасажири опинилися у воді в повній темряві. Його та дружину вдалося врятувати, однак їхня шестимісячна дитина загинула.

До пошуково-рятувальних робіт залучили кораблі берегової охорони та Військово-морських сил, літак спостереження, гелікоптер ВПС Black Hawk, а також численні рибальські човни, які працювали поблизу узбережжя Басілана. За даними берегової охорони, загалом було врятовано 316 осіб.

Причини катастрофи наразі залишаються невідомими. Ромель Дуа зазначив, що перед виходом із порту Замбоанга судно пройшло перевірку, і ознак перевантаження виявлено не було. Обставини аварії ще розслідують.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
