Пором Trisha Kerstin 3 зазнав аварії біля півдня Філіппін

Співробітники берегової охорони Філіппін несуть мішки з останками членів екіпажу. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На півдні Філіппін у ніч на понеділок, 26 січня, сталася масштабна морська катастрофа: міжостровний пасажирсько-вантажний пором із понад 350 людьми на борту затонув поблизу узбережжя. За офіційною інформацією, більшість пасажирів вдалося врятувати, однак загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє AP News.

Реклама

Читайте також:

У Філіппінах затонуло судно з людьми на борту

За Інформацією ЗМІ судно Trisha Kerstin 3 виконувало рейс із портового міста Замбоанга до острова Холо в провінції Сулу. На момент аварії на борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. За попередніми даними берегової охорони, пором зазнав технічної несправності та затонув після опівночі.

Один із врятованих пасажирів, Мохамад Хан, розповів, що судно раптово втратило рівновагу і почало швидко кренитися набік. За його словами, пасажири опинилися у воді в повній темряві. Його та дружину вдалося врятувати, однак їхня шестимісячна дитина загинула.

До пошуково-рятувальних робіт залучили кораблі берегової охорони та Військово-морських сил, літак спостереження, гелікоптер ВПС Black Hawk, а також численні рибальські човни, які працювали поблизу узбережжя Басілана. За даними берегової охорони, загалом було врятовано 316 осіб.

Причини катастрофи наразі залишаються невідомими. Ромель Дуа зазначив, що перед виходом із порту Замбоанга судно пройшло перевірку, і ознак перевантаження виявлено не було. Обставини аварії ще розслідують.

Нагадаємо, на початку року в Швейцарії сталася трагедія на курорті, внаслідок якої загинули десятки людей.

Також стало відомо про аварію у США — приватний літак не зміг злетіти із вісьмома людьми на борту.