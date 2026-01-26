Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение возле юга Филиппин

Сотрудники береговой охраны Филиппин несут мешки с останками членов экипажа. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На юге Филиппин в ночь на понедельник, 26 января, произошла масштабная морская катастрофа: межостровной пассажирско-грузовой паром с более 350 людьми на борту затонул вблизи побережья. По официальной информации, большинство пассажиров удалось спасти, однако погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает AP News.

По информации СМИ судно Trisha Kerstin 3 выполняло рейс из портового города Замбоанга до острова Холо в провинции Сулу. На момент аварии на борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По предварительным данным береговой охраны, паром потерпел техническую неисправность и затонул после полуночи.

Один из спасенных пассажиров, Мохамад Хан, рассказал, что судно внезапно потеряло равновесие и начало быстро крениться набок. По его словам, пассажиры оказались в воде в полной темноте. Его и жену удалось спасти, однако их шестимесячный ребенок погиб.

К поисково-спасательным работам привлекли корабли береговой охраны и Военно-морских сил, самолет наблюдения, вертолет ВВС Black Hawk, а также многочисленные рыбацкие лодки, которые работали вблизи побережья Басилана. По данным береговой охраны, всего было спасено 316 человек.

Причины катастрофы пока остаются неизвестными. Ромель Дуа отметил, что перед выходом из порта Замбоанга судно прошло проверку, и признаков перегрузки обнаружено не было. Обстоятельства аварии еще расследуют.

