Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Возле Филиппин затонул пассажирский паром — есть жертвы

Возле Филиппин затонул пассажирский паром — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 10:06
Паром Trisha Kerstin 3 потерпел крушение возле юга Филиппин
Сотрудники береговой охраны Филиппин несут мешки с останками членов экипажа. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

На юге Филиппин в ночь на понедельник, 26 января, произошла масштабная морская катастрофа: межостровной пассажирско-грузовой паром с более 350 людьми на борту затонул вблизи побережья. По официальной информации, большинство пассажиров удалось спасти, однако погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает AP News.

Реклама
Читайте также:

В Филиппинах затонуло судно с людьми на борту

По информации СМИ судно Trisha Kerstin 3 выполняло рейс из портового города Замбоанга до острова Холо в провинции Сулу. На момент аварии на борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По предварительным данным береговой охраны, паром потерпел техническую неисправность и затонул после полуночи.

Один из спасенных пассажиров, Мохамад Хан, рассказал, что судно внезапно потеряло равновесие и начало быстро крениться набок. По его словам, пассажиры оказались в воде в полной темноте. Его и жену удалось спасти, однако их шестимесячный ребенок погиб.

К поисково-спасательным работам привлекли корабли береговой охраны и Военно-морских сил, самолет наблюдения, вертолет ВВС Black Hawk, а также многочисленные рыбацкие лодки, которые работали вблизи побережья Басилана. По данным береговой охраны, всего было спасено 316 человек.

Причины катастрофы пока остаются неизвестными. Ромель Дуа отметил, что перед выходом из порта Замбоанга судно прошло проверку, и признаков перегрузки обнаружено не было. Обстоятельства аварии еще расследуют.

Напомним, в начале года в Швейцарии произошла трагедия на курорте, в результате которой погибли десятки людей.

Также стало известно об аварии в США — частный самолет не смог взлететь с восемью людьми на борту.

смерть авария корабль Филиппины катастрофа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации