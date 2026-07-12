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Головна Новини дня Бійці ДПСУ уразили вантажівку, РЕБ і кулемет російських військ

Бійці ДПСУ уразили вантажівку, РЕБ і кулемет російських військ

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 14:57
Прикордонники знищили техніку окупантів: вантажівку, РЕБ та кулемет "Утьос"
Ураження російської техніки. Фото: скріншот із відео

Бійці Чернігівського прикордонного загону продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі російських військ. Цього разу українські захисники уразили кілька важливих цілей ворога.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Новини.LIVE.

У ворога знищили вантажівку, авто, РЕБ та кулемет "Утьос"

Прикордонники методично нищать логістику російських окупантів та їхні засоби ведення бойових дій.

Цього разу на рахунку бійців Чернігівського загону — ворожа вантажівка, легковий автомобіль, комплекс радіоелектронної боротьби та крупнокаліберний кулемет "Утьос".

Ураження цілей стало можливим завдяки злагодженій роботі українських військових та застосуванню сучасних засобів розвідки й ураження.

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У ДПСУ зазначають, що українські прикордонники регулярно виявляють і знищують техніку, озброєння та інші важливі об’єкти російських військ на різних напрямках фронту.

Бійці ДПСУ уразили вантажівку, РЕБ і кулемет російських військ - фото 1
Допис ДПСУ. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що українські військові уразили загальновійськовий полігон російських окупантів та низку інших важливих об’єктів. Також стали відомі уточнені результати раніше завданих ударів. Атаки були спрямовані по цілях на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 11 липня Сили оборони України здійснили атаку на російські плавзасоби в акваторії Азовського моря. У результаті удару були уражені 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна та інші ворожі судна.

прикордонники війна в Україні ДПСУ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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