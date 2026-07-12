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Главная Новости дня Бойцы ГПСУ уничтожили грузовик, оборудование РЭБ и пулемет российских войск

Бойцы ГПСУ уничтожили грузовик, оборудование РЭБ и пулемет российских войск

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 14:57
Пограничники уничтожили технику оккупантов: грузовик, средства РЭБ и пулемёт «Утес»
Поражение российской техники. Фото: скриншот из видео

Бойцы Черниговского пограничного отряда продолжают наносить удары по военной инфраструктуре российских войск. На этот раз украинские защитники поразили несколько важных целей противника.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Новини.LIVE.

У врага уничтожили грузовик, автомобиль, средства РЭБ и пулемет "Утес"

Пограничники методично уничтожают логистику российских оккупантов и их средства ведения боевых действий.

На этот раз на счету бойцов Черниговского отряда — вражеский грузовик, легковой автомобиль, комплекс радиоэлектронной борьбы и крупнокалиберный пулемет "Утес".

Поражение целей стало возможным благодаря слаженной работе украинских военных и применению современных средств разведки и поражения.

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В ГПСУ отмечают, что украинские пограничники регулярно выявляют и уничтожают технику, вооружение и другие важные объекты российских войск на различных направлениях фронта.

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Сообщение ГПСУ. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные нанесли удар по общевойсковому полигону российских оккупантов и ряду других важных объектов. Также стали известны уточненные результаты ранее нанесенных ударов. Атаки были направлены по целям на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российским плавсредствам в акватории Азовского моря. В результате удара были поражены 21 танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие вражеские суда.

пограничники война в Украине ГПСУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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