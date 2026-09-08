Дрони у розвідці: як змінилася робота бійців ГУР на передовій

Запуск дрона. Фото: "Артан" ГУР МОУ

Сучасні технології докорінно змінили роботу української розвідки та дозволили аналізувати ворожі тили на глибині до 50 кілометрів без ризику для життя. Якщо колись розвідникам доводилося пішки йти в небезпечні зони для пошуку інформації про російські війська, то тепер цю роботу практично повністю забрали на себе дрони.

Як безпілотники різних типів допомагають бійцям ГУР та чому останнє слово завжди залишається за людиною, ексклюзивно розповів спецпризначенець "Артану" в ефірі День.LIVE.

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Як дрони змінили роботу бійців ГУР

В ефірі "День.LIVE" воїн Департаменту активних дій ГУР МО України з підрозділу "Артан", який має позивний "Свят", детально пояснив еволюцію збору інформації на фронті. Раніше для вивчення об'єктів та ворожих позицій бійцям доводилося ризикувати власним життям, таємно пробираючись на окуповану територію пішки.

"10 років назад, щоб дізнатися якусь інформацію про противника, потрібно було щось робити. Правильно, ніжками, тихенько піти, підійти максимально близько або зайти в тил до противника", — зазначив військовослужбовець, додавши, що після таких вилазок здобуті дані треба було ще передати та проаналізувати для подальших дій.

Сьогодні ж технологічний прогрес значно спростив цей процес і дозволив дистанційно контролювати дії ворога. Для глибокого аналізу тилів противника спецпризначенці використовують безпілотники літакового типу, відомі як "крила".

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Такі апарати здатні залітати на 40-50 кілометрів углиб окупованих територій, фіксуючи логістичні шляхи, маршрути підвезення забезпечення та переміщення російських військ. Безпосередньо на лінії бойового зіткнення розвідку місцевості проводять за допомогою дронів Mavic.

Крім того, українські сили активно задіюють FPV-дрони, що керуються через оптоволокно. За словами "Свята", цей тип зв'язку страхує від втрати сигналу в тих складних ділянках, куди радіокерований Mavic просто не зможе залетіти.

Відсутність такого оснащення ще кілька років тому призводила до небезпечних ситуацій. Представник "Артану" навів приклад із власного бойового досвіду 2022 року.

"Наприклад, якщо порівняти мій один із виходів у 2022 році по лісистій місцевості, в нас була певна задача і ми йшли туди групою 14 осіб. Ми наткнулися на кулеметне гніздо, хоча якби в нас був, наприклад, дрон "Авата", який ми могли б підняти всьому лісі і полетіти між дерев і продивитися цю дорогу, що там за поворотом. Але в нас цих засобів не було", — пояснив боєць.

Попри тотальну технологізацію розвідки, ключова роль у плануванні операцій усе одно належить військовим, а не техніці. Безпілотна авіація лише збирає необхідний масив даних, допомагаючи побачити загальну картину на полі бою.

"Технологічний процес нам в багатьох моментах спрощує виконання завдання. Але ж це не людина. Технології нам дають дані, а вже рішення приймає людина", — підсумував розвідник.

Новини.LIVE повідомляли, що за оцінками начальника ГУР МОУ Олега Іващенка Росія ще має сили й гроші, щоб воювати щонайменше до 2027–2028 років. Зламати ці плани може лише постійний тиск з боку партнерів України. При цьому в самої РФ справи погіршуються, адже там економіці дедалі важче, армія втрачає багато людей, а охочих іти на контракт навіть за великі виплати стає все менше.

Сама ж війна сильно змінилася через дрони та нові технології. Заступник командира зі спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" пояснив також, що за старими правилами воювати вже неможливо. Військові мусять постійно перевчатися прямо на передовій, адже будь-які зволікання чи небажання змінюватися коштують життя.