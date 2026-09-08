Дроны в разведке: как изменилась работа бойцов ГУР на передовой

Запуск дрона. Фото: "Артан" ГУР МОУ

Современные технологии коренным образом изменили работу украинской разведки и позволили анализировать тылы противника на глубине до 50 километров без риска для жизни. Если раньше разведчикам приходилось пешком отправляться в опасные зоны для сбора информации о российских войсках, то теперь эту работу практически полностью взяли на себя дроны.

Как беспилотники разных типов помогают бойцам ГУР и почему последнее слово всегда остается за человеком, эксклюзивно рассказал спецназовец "Артана" в эфире День.LIVE.

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Как дроны изменили работу бойцов ГУР

В эфире День.LIVE боец Департамента активных действий ГУР МО Украины из подразделения "Артан", имеющий позывной "Свят", подробно объяснил эволюцию сбора информации на фронте. Раньше для изучения объектов и вражеских позиций бойцам приходилось рисковать собственной жизнью, тайно пробираясь на оккупированную территорию пешком.

"10 лет назад, чтобы узнать какую-то информацию о противнике, нужно было что-то делать. Верно, пешком, тихонько идти, подойти максимально близко или проникнуть в тыл к противнику", — отметил военнослужащий, добавив, что после таких вылазок полученные данные нужно было еще передать и проанализировать для дальнейших действий.

Сегодня же технологический прогресс значительно упростил этот процесс и позволил дистанционно контролировать действия врага. Для глубокого анализа тылов противника спецназовцы используют беспилотники самолетного типа, известные как «крылья».

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Такие аппараты способны залетать на 40–50 километров вглубь оккупированных территорий, фиксируя логистические пути, маршруты подвоза снабжения и перемещения российских войск. Непосредственно на линии боевого столкновения разведку местности проводят с помощью дронов Mavic.

Кроме того, украинские силы активно задействуют FPV-дроны, управляемые через оптоволокно. По словам "Свята", этот тип связи страхует от потери сигнала в тех сложных участках, куда радиоуправляемый Mavic просто не сможет залететь.

Отсутствие такого оборудования ещё несколько лет назад приводило к опасным ситуациям. Представитель «Артана» привёл пример из собственного боевого опыта 2022 года.

"Например, если сравнить один из моих выездов в 2022 году по лесистой местности: у нас была определённая задача, и мы шли туда группой из 14 человек. Мы наткнулись на пулеметное гнездо, хотя если бы у нас был, например, дрон "Авата", который мы могли бы запустить над всем лесом и пролететь между деревьями, чтобы осмотреть дорогу за поворотом. Но у нас этих средств не было", — пояснил боец.

Несмотря на тотальную технологизацию разведки, ключевая роль в планировании операций по-прежнему принадлежит военным, а не технике. Беспилотная авиация лишь собирает необходимый массив данных, помогая увидеть общую картину на поле боя.

"Технологический процесс во многих моментах упрощает нам выполнение задачи. Но ведь это не человек. Технологии дают нам данные, а решение принимает человек", — подытожил разведчик.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам начальника ГУР МОУ Олега Иващенко, у России еще есть силы и средства, чтобы воевать как минимум до 2027–2028 годов. Сорвать эти планы может лишь постоянное давление со стороны партнеров Украины. При этом в самой РФ дела ухудшаются: там экономике становится всё труднее, армия теряет много людей, а желающих идти на контракт даже за большие выплаты становится всё меньше.

Сама же война сильно изменилась из-за дронов и новых технологий. Заместитель командира спецподразделения ГУР "Артан" с позывным «Свят» также пояснил, что по старым правилам воевать уже невозможно. Военные вынуждены постоянно переучиваться прямо на передовой, ведь любые промедления или нежелание меняться стоят жизни.