Безпеку не можна випросити: Буданов про оборонну систему України

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Безпеку неможливо отримати в подарунок чи випросити — її потрібно вибудувати як надійну державну систему. Про це йдеться в авторській колонці керівника Офісу Президента Кирила Буданова, опублікованій на сайті The Ukrainians Media.

У публікації він наголошує, що саме безпека є основою стабільності держави, її свободи, економічного розвитку та добробуту громадян.

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"Безпека — це фундамент, на якому тримається все інше: свобода, гідність, економіка, майбутнє дітей, саме життя. Тому її не можна отримати в подарунок чи випросити — її можна лише збудувати як систему", — пояснив Буданов.

Водночас голова ОП окреслює ключові складові надійної системи захисту держави. Серед них – сильна армія, власне виробництво та сучасні технології, мережа союзників і суспільство, яке знає, як діяти в разі загрози.

За його словами, така модель дасть змогу Україні змінити своє місце у світовій політиці та перестати бути лише об’єктом захисту.

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"Безпека — це коли держава здатна захистити людину за будь-яких обставин і людина про це знає. У такому безпековому устрої Україна перестає бути країною, яку захищають, і стає країною, що формує безпеку — свою і всього континенту", — переконаний керівник ОП.

На його думку, це дасть змогу остаточно залишити в минулому тривалий страх перед сусідом і невизначеністю, а також створити міцне підґрунтя для подальшого розвитку держави.

Напередодні під час Національного молитовного сніданку України Кирило Буданов заявив, що Україна ламає недієздатну систему та виборює глобальну безпеку.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що Україна помститься за кожного полеглого. Про це він сказав 29 серпня, у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець подякував керівнику ОП Кирилу Буданову за рішучу позицію та оперативну реакцію на проблемні питання у сфері ветеранської політики. За словами омбудсмена, Буданов завжди порушує проблеми ветеранів на рівні керівництва держави.