Безопасность нельзя выпросить: Буданов об оборонной системе Украины

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Безопасность невозможно получить в подарок или выпросить — ее нужно выстроить как надежную государственную систему. Об этом говорится в авторской колонке руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, опубликованной на сайте The Ukrainians Media.

В публикации он подчеркивает, что именно безопасность является основой стабильности государства, его свободы, экономического развития и благосостояния граждан.

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"Безопасность — это фундамент, на котором держится все остальное: свобода, достоинство, экономика, будущее детей, сама жизнь. Поэтому ее нельзя получить в подарок или выпросить — ее можно только построить как систему", — пояснил Буданов.

В то же время глава ОП определяет ключевые составляющие надежной системы защиты государства. Среди них — сильная армия, собственное производство и современные технологии, сеть союзников и общество, которое знает, как действовать в случае угрозы.

По его словам, такая модель позволит Украине изменить своё место в мировой политике и перестать быть лишь объектом защиты.

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"Безопасность — это когда государство способно защитить человека при любых обстоятельствах, и человек об этом знает. В такой системе безопасности Украина перестает быть страной, которую защищают, и становится страной, которая формирует безопасность — свою и всего континента", — убежден глава ОП.

По его мнению, это позволит окончательно оставить в прошлом длительный страх перед соседом и неопределенностью, а также создать прочную основу для дальнейшего развития государства.

Накануне во время Национального молитвенного завтрака Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина ломает неэффективную систему и борется за глобальную безопасность.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, глава Офиса Президента Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина отомстит за каждого погибшего. Об этом он сказал 29 августа, в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также мы писали, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поблагодарил главу ОП Кирилла Буданова за решительную позицию и оперативную реакцию на проблемные вопросы в сфере ветеранской политики. По словам омбудсмена, Буданов всегда поднимает проблемы ветеранов на уровне руководства государства.