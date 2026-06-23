Безпекова ситуація: як Запоріжжя захищається від ударів Росії

Іван Федоров. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про безпекову ситуацію в регіоні. За його словами, з минулого тижня стартувала робота над пасивним захистом Запоріжжя. Зокрема, на основних логістичних магістралях будуть зроблені антидронові шляхи.

Про це Іван Федоров розповів в коментарі журналістам, передає кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко.

Безпекова ситуація у Запорізькій області

Антидронові шляхи спочатку почали робити у двох районах — Космічному та Шевченківському.

"Здебільшого в Південному мікрорайоні зараз ми робимо і на території Космічного мікрорайону безпосередньо вʼїзд з боку Оріхова. Зараз виконуються ці роботи", — каже Федоров.

Крім того, збільшують кількість бетонних укриттів. З партнерами вдалося досягти домовленості про 30 бомбосховищ, які будуть передаватися найближчими тижнями. Федоров каже, що загалом потрібно 200. За його словами, одне укриття коштує приблизно 1,5-2 мільйони гривень.

"Тому ми зараз намагаємося домовитися з міжнародними партнерами для того, щоб збільшити кількість таких укриттів і поступово будемо їх встановлювати. Також комунальна служба буде брати їх в обслуговування", — зазначив очільник ОВА.

Крім того, триває робота з комунальними підприємствами, лікарнями та адмінзакладами. Зокрема, всі вікна обклеять бронеплівкою, а шляхи підходу будуть облаштовані антидроновими сітками. Крім того, це стосується і мостових переходів. Через декілька тижнів розпочнеться така ж робота через дамбу Дніпро ГЕС.

У регіоні також будуть захищати автозаправочні станції.

Федоров також зазначив, що комунальним підприємствам надали вказівку рівномірно розподілити транспорт. За його словами, раніше траплялися випадки, коли на невеликому майданчику одночасно зосереджували понад десять одиниць нової техніки, переданої донорами.

Як писали Новини.LIVE, упродовж минулої доби російські окупанти масовано атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

А 22 червня Росія знищила пам'ятку архітектури ХІХ століття у селі Біленьке Запорізької області. Старовинна садиба Миклашевських спалахнула внаслідок атаки дронами та вигоріла дотла.