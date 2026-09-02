Бессент: через удари України по НПЗ РФ світ переживає енергетичний шок

Голова Мінфіну США Скотт Бессен. Фото: The Wichita Eagle

Масштабні удари українських сил по російських нафтопереробних заводах стали однією з головних причин потужного енергетичного шоку у всьому світі. Голова Мінфіну США Скотт Бессент вважає, що постійні атаки на стратегічні підприємства та об'єкти інфраструктури Росії провокують серйозний ціновий тиск на міжнародному енергетичному ринку.

Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в ефірі Fox News, повідомляє Новини.LIVE.

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Вплив дій України на світові ціни

За словами голови Мінфіну США, зараз світ переживає серйозну паливну кризу через бойові дії в Україні та цілеспрямоване нищення російських промислових об'єктів.

"Зараз ми переживаємо енергетичний шок з двох причин: одна з них через війну в Україні, оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти та підприємства з переробки. Це створює підвищений ціновий тиск у глобальному масштабі", — заявив Скотт Бессент.

Він вважає, що руйнування великих нафтопереробних комплексів у РФ автоматично зменшує пропозицію і розкручує вартість нафти на світових майданчиках.

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Іншою причиною енергетичного шоку у світі Скотт Бессент назвав конфлікт в Ірані та блокаду Ормузької протоки.

Як писали Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, страховиків і країни, які досі користуються ключовими аеропортами Росії, що повітряний простір РФ через дрони стає "повністю небезпечним". Зеленський заявив, що Україна не загрожує цивільній авіації, але всім потрібно розуміти, що у небі Росії будуть літати дрони.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські розвідники спільно із Силами оборони здійснили успішну атаку на російський нафтопереробний комплекс в Ленінградській області. Внаслідок влучання безпілотників на стратегічному комплексі "Новатек-Усть-Луга" спалахнула масштабна пожежа.