Бессент: из-за ударов Украины по НПЗ РФ мир переживает энергетический шок

Глава Минфина США Скотт Бессен. Фото: The Wichita Eagle

Масштабные удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одной из главных причин мощного энергетического шока во всем мире. Глава Минфина США Скотт Бессент считает, что постоянные атаки на стратегические предприятия и объекты инфраструктуры России вызывают серьезное ценовое давление на международном энергетическом рынке.

Об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Влияние действий Украины на мировые цены

По словам главы Минфина США, сейчас мир переживает серьезный топливный кризис из-за боевых действий в Украине и целенаправленного уничтожения российских промышленных объектов.

"Сейчас мы переживаем энергетический шок по двум причинам: одна из них связана с войной в Украине, поскольку Украина решила, что хочет подрывать российские энергетические объекты и перерабатывающие предприятия. Это создает повышенное ценовое давление в глобальном масштабе", — заявил Скотт Бессент.

Он считает, что разрушение крупных нефтеперерабатывающих комплексов в РФ автоматически сокращает предложение и подталкивает стоимость нефти вверх на мировых рынках.

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Еще одной причиной энергетического шока в мире Скотт Бессент назвал конфликт в Иране и блокаду Ормузского пролива.

Как ранее писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и страны, которые до сих пор пользуются ключевыми аэропортами России, что воздушное пространство РФ из-за дронов становится совершенно опасным. Зеленский заявил, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации, но всем нужно понимать, что в небе России будут летать дроны.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские разведчики совместно с Силами обороны осуществили успешную атаку на российский нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. В результате попадания беспилотников на стратегический комплекс "Новатэк-Усть-Луга" вспыхнул масштабный пожар.