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Бербок прокоментувала фото, на якому вона "тікає" від Шольца

18 січня 2025 16:14
Ольга Антоновська - редактор
Барбек пояснила, чи тікала насправді від Шольца
Анналена Бербок. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Днями у мережі з'явилося фото, на якому видно "втечу" глави МЗС Німеччини Анналени Бербок від канцлера Олафа Шольца. Однак користувачі соцмереж неправильно зрозуміли цю світлину.

Про це заявила Анналена Бербок в ефірі телеканалу ZDFheute у п'ятницю, 17 січня.

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Чи тікала Бербок від Шольца

На фото, яке опублікували німецькі ЗМІ, видно, як Шольц тягнеться до Бербок, але вона нібито ухиляється від нього. Тоді дехто поширив інформацію про те, що глава МЗС начебто не схотіла сфотографуватись із канцлером. Пояснили це тим, що Шольц блокує пакет допомоги Україні на 3 млрд євро. Інші ж ЗМІ написали, що Шольц погоджується на пакет, але за умови скасування боргового режиму. Однак такий варіант, за версією журналістів, не сподобався Бербок.

Бербок прокоментувала світлину, де вона тікає від Шольца
Олаф Шольц тягнеться рукою до Анналени Бербок. Фото: X/AlexandruC4

Сама ж глава МЗС прокоментувала фото та заявила, що вона не тікала від Шольца. Бербок наголосила, що світлину неправильно розцінили, а вона просто не побачила канцлера.

"І з цього (Фото. — Ред.) робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, бо, як і в кожної людини, у мене немає очей на потилиці", — сказала міністр закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус спростував інформацію про те, що Олаф Шольц виступив проти виділення Україні 3 млрд євро військової допомоги.

У лютому в Німеччині проведуть дострокові парламентські вибори. Соціал-демократична партія та ультраправі вже визначилися з кандидатами. Олаф Шольц також братиме участь у федеральних виборах.

Німеччина Анналена Бербок фото політики Олаф Шольц

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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