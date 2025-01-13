Пісторіус заявив, що Шольц не блокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters

Минулого тижня у ЗМІ з'явилась інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти виділення Україні 3 млрд євро додаткового пакету військової допомоги. Однак глава німецького Міноборони Борис Пісторіус спростував це твердження.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Блокади пакету військової допомоги Україні не було

"Ніякої блокади немає", — заявив Пісторіус в інтерв'ю Tagesspiegel.

Водночас він поінформував, що внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено. За словами міністра оборони, його відомство підготувало новий пакет допомоги, але тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Україні.

Зазначимо, що минулого тижня видання Der Spiegel опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що Шольц виступає проти надання Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро. Водночас цю ініціативу підтримують міністр оборони Борис Пісторіус та очільниця МЗС Анналена Бербок. Однак представники німецького уряду 10 січня не підтвердили, але й не заперечили інформацію Der Spiegel.

У неділю, 12 січня, Бербок застерегла від суттєвого скорочення фінансової підтримки України, зокрема в частині постачання зброї. Вона нагадала, що у 2023 році уряд Німеччини виділив для України майже сім мільярдів євро. За словами міністерки, якщо у 2025 році ця сума буде зменшена до половини або трохи більше, це серйозно вплине на здатність України до самозахисту.

Як пише DW, попередній варіант державного бюджету ФРН на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі близько чотирьох мільярдів євро

Нагадаємо, що у четвер, 9 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Пісторіусом авіабазі "Раштайн". Сторони обговорили питання підтримки нашої країни у 2025 році.

Також ми повідомляли, що напередодні Нового року Пісторіус заявив, що не виключає розміщення військ Німеччини в Україні. Однак це буде можливо лише у випадку припинення вогню.