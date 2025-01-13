Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Шольц не блокував нової допомоги Україні, заявив Пісторіус arrow

Шольц не блокував нової допомоги Україні, заявив Пісторіус

13 січня 2025 05:52
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Пісторіус заявив, що Шольц не блокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Минулого тижня у ЗМІ з'явилась інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти виділення Україні 3 млрд євро додаткового пакету військової допомоги. Однак глава німецького Міноборони Борис Пісторіус спростував це твердження.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Читайте також:

Блокади пакету військової допомоги Україні не було

"Ніякої блокади немає", — заявив Пісторіус в інтерв'ю Tagesspiegel.

Водночас він поінформував, що внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено. За словами міністра оборони, його відомство підготувало новий пакет допомоги, але тепер має бути ухвалено політичне рішення про його надання Україні.

Зазначимо, що минулого тижня видання Der Spiegel опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що Шольц виступає проти надання Україні додаткової допомоги на 3 млрд євро. Водночас цю ініціативу підтримують міністр оборони Борис Пісторіус та очільниця МЗС Анналена Бербок. Однак представники німецького уряду 10 січня не підтвердили, але й не заперечили інформацію Der Spiegel.

У неділю, 12 січня, Бербок застерегла від суттєвого скорочення фінансової підтримки України, зокрема в частині постачання зброї. Вона нагадала, що у 2023 році уряд Німеччини виділив для України майже сім мільярдів євро. За словами міністерки, якщо у 2025 році ця сума буде зменшена до половини або трохи більше, це серйозно вплине на здатність України до самозахисту.

Як пише DW, попередній варіант державного бюджету ФРН на 2025 рік передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі близько чотирьох мільярдів євро

Нагадаємо, що у четвер, 9 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Пісторіусом авіабазі "Раштайн". Сторони обговорили питання підтримки нашої країни у 2025 році.

Також ми повідомляли, що напередодні Нового року Пісторіус заявив, що не виключає розміщення військ Німеччини в Україні. Однак це буде можливо лише у випадку припинення вогню.

Німеччина військова допомога Україна Олаф Шольц Борис Пісторіус допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

22:33 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо сини в ЗСУ — що вирішив суд

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво