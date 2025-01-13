Писториус заявил, что Шольц не блокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против выделения Украине 3 млрд евро дополнительного пакета военной помощи. Однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус опроверг это утверждение.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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Блокады пакета военной помощи Украине не было

"Никакой блокады нет", — заявил Писториус в интервью Tagesspiegel.

В то же время он проинформировал, что внутреннее согласование пакета в правительстве Германии еще не завершено. По словам министра обороны, его ведомство подготовило новый пакет помощи, но теперь должно быть принято политическое решение о его предоставлении Украине.

Отметим, что на прошлой неделе издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой утверждалось, что Шольц выступает против предоставления Украине дополнительной помощи на 3 млрд евро. В то же время эту инициативу поддерживают министр обороны Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Однако представители немецкого правительства 10 января не подтвердили, но и не опровергли информацию Der Spiegel.

В воскресенье, 12 января, Бербок предостерегла от существенного сокращения финансовой поддержки Украины, в частности в части поставок оружия. Она напомнила, что в 2023 году правительство Германии выделило для Украины почти семь миллиардов евро. По словам министра, если в 2025 году эта сумма будет уменьшена до половины или чуть больше, это серьезно повлияет на способность Украины к самозащите.

Как пишет DW, предварительный вариант государственного бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере около четырех миллиардов евро

Напомним, что в четверг, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Писториусом на авиабазе "Раштайн". Стороны обсудили вопросы поддержки нашей страны в 2025 году.

Также мы сообщали, что накануне Нового года Писториус заявил, что не исключает размещения войск Германии в Украине. Однако это будет возможно только в случае прекращения огня.