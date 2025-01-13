Писториус заявил, что Шольц не блокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

Шольц не блокировал новую помощь Украине, заявил Писториус
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против выделения Украине 3 млрд евро дополнительного пакета военной помощи. Однако глава немецкого Минобороны Борис Писториус опроверг это утверждение.
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Блокады пакета военной помощи Украине не было
"Никакой блокады нет", — заявил Писториус в интервью Tagesspiegel.
В то же время он проинформировал, что внутреннее согласование пакета в правительстве Германии еще не завершено. По словам министра обороны, его ведомство подготовило новый пакет помощи, но теперь должно быть принято политическое решение о его предоставлении Украине.
Отметим, что на прошлой неделе издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой утверждалось, что Шольц выступает против предоставления Украине дополнительной помощи на 3 млрд евро. В то же время эту инициативу поддерживают министр обороны Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок. Однако представители немецкого правительства 10 января не подтвердили, но и не опровергли информацию Der Spiegel.
В воскресенье, 12 января, Бербок предостерегла от существенного сокращения финансовой поддержки Украины, в частности в части поставок оружия. Она напомнила, что в 2023 году правительство Германии выделило для Украины почти семь миллиардов евро. По словам министра, если в 2025 году эта сумма будет уменьшена до половины или чуть больше, это серьезно повлияет на способность Украины к самозащите.
Как пишет DW, предварительный вариант государственного бюджета ФРГ на 2025 год предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере около четырех миллиардов евро
Напомним, что в четверг, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Писториусом на авиабазе "Раштайн". Стороны обсудили вопросы поддержки нашей страны в 2025 году.
Также мы сообщали, что накануне Нового года Писториус заявил, что не исключает размещения войск Германии в Украине. Однако это будет возможно только в случае прекращения огня.
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