Басков дістав переляк через Міноборони України у соцмережах

Басков дістав переляк через Міноборони України у соцмережах

Дата публікації: 25 березня 2026 14:52
Микола Басков. Фото: росЗМІ

Російський співак Микола Басков, який активно підтримує Кремль, отримав під одним зі своїх дописів коментар від Міністерства оборони України. Після іронічної "подяки" за донати для ЗСУ та координати стратегічних об'єктів РФ артист швидко прибрав це повідомлення, вочевидь зі страху.

Нервувати співака-путініста Міноборони України змусило у соцмережі Threads, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Міноборони України до страху затролило Миколу Баскова

Спроба Миколи Баскова активніше поспілкуватися з фанатами в Threads обернулася для нього публічним тролінгом з боку Міністерства оборони України. Російський співак, відомий своєю активною підтримкою Кремля, останнім часом почав регулярно вести сторінку в цій соцмережі, викладаючи дописи та вступаючи в діалог із підписниками.

Саме під одним із таких повідомлень і з'явився коментар від офіційного акаунта українського оборонного відомства.

Баскова потролили в Міноборони України
Коментар Міністерства оборони України під дописом Баскова. Фото: скриншот

У Міноборони залишили Баскову відверто саркастичне звернення, у якому "подякували" йому за допомогу українській армії. У повідомленні йшлося: "Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об'єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні. Не дарма вас колись визнали народним артистом України, завжди знали, що ви віддячите".

Хоча Басков давно й публічно підтримує російську агресію проти України, цей коментар, схоже, не на жарт перелякав його, адже артист одразу видалив коментар від Міноборони. Ймовірно, щоб не привертати зайву увагу від російських спецслужб.

А поки співак боїться навіть жартівливих коментарів, в Росії прогнозують іще масштабніші втрати серед військових. За оцінками нардепа Руслана Горбенка, якщо Кремль вирішить воювати проти України ще два роки, то загине близько 1,5 млн російських солдатів.

Тим часом у ЄС продовжують системно карати росіян, які підтримують війну проти України. Наприкінці січня цього року в Європі прийняли рішення запровадити нові санкції. Йдеться про обмеження для російських пропагандистів.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
