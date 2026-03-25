Басков получил испуг из-за Минобороны Украины в соцсетях

Николай Басков.

Российский певец Николай Басков, который активно поддерживает Кремль, получил под одним из своих сообщений комментарий от Министерства обороны Украины. После ироничной "благодарности" за донаты для ВСУ и координаты стратегических объектов РФ артист быстро убрал это сообщение, очевидно из страха.

Нервничать певца-путиниста Минобороны Украины заставило в соцсети Threads, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Минобороны Украины до страха затроллило Николая Баскова

Попытка Николая Баскова активнее пообщаться с фанатами в Threads обернулась для него публичным троллингом со стороны Министерства обороны Украины. Российский певец, известный своей активной поддержкой Кремля, в последнее время начал регулярно вести страницу в этой соцсети, выкладывая сообщения и вступая в диалог с подписчиками.

Именно под одним из таких сообщений и появился комментарий от официального аккаунта украинского оборонного ведомства.

Комментарий Министерства обороны Украины под сообщением Баскова.

В Минобороны оставили Баскову откровенно саркастическое обращение, в котором "поблагодарили" его за помощь украинской армии. В сообщении говорилось: "Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите".

Хотя Басков давно и публично поддерживает российскую агрессию против Украины, этот комментарий, похоже, не на шутку испугал его, ведь артист сразу удалил комментарий от Минобороны. Вероятно, чтобы не привлекать лишнее внимание от российских спецслужб.

