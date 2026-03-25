Главная Новости дня Басков получил испуг из-за Минобороны Украины в соцсетях

Басков получил испуг из-за Минобороны Украины в соцсетях

Дата публикации 25 марта 2026 14:52
Басков получил испуг из-за Минобороны Украины в соцсетях
Николай Басков. Фото: росСМИ

Российский певец Николай Басков, который активно поддерживает Кремль, получил под одним из своих сообщений комментарий от Министерства обороны Украины. После ироничной "благодарности" за донаты для ВСУ и координаты стратегических объектов РФ артист быстро убрал это сообщение, очевидно из страха.

Нервничать певца-путиниста Минобороны Украины заставило в соцсети Threads, сообщает Новини.LIVE.

Минобороны Украины до страха затроллило Николая Баскова

Попытка Николая Баскова активнее пообщаться с фанатами в Threads обернулась для него публичным троллингом со стороны Министерства обороны Украины. Российский певец, известный своей активной поддержкой Кремля, в последнее время начал регулярно вести страницу в этой соцсети, выкладывая сообщения и вступая в диалог с подписчиками.

Именно под одним из таких сообщений и появился комментарий от официального аккаунта украинского оборонного ведомства.

Баскова потролили в Міноборони України
Комментарий Министерства обороны Украины под сообщением Баскова. Фото: скриншот

В Минобороны оставили Баскову откровенно саркастическое обращение, в котором "поблагодарили" его за помощь украинской армии. В сообщении говорилось: "Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные донаты в поддержку ВСУ! Отдельная благодарность за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите".

Хотя Басков давно и публично поддерживает российскую агрессию против Украины, этот комментарий, похоже, не на шутку испугал его, ведь артист сразу удалил комментарий от Минобороны. Вероятно, чтобы не привлекать лишнее внимание от российских спецслужб.

А пока певец боится даже шутливых комментариев, в России прогнозируют еще более масштабные потери среди военных. По оценкам нардепа Руслана Горбенко, если Кремль решит воевать против Украины еще два года, то погибнет около 1,5 млн российских солдат.

Тем временем в ЕС продолжают системно наказывать россиян, которые поддерживают войну против Украины. В конце января этого года в Европе приняли решение ввести новые санкции. Речь идет об ограничениях для российских пропагандистов.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Реклама

